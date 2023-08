Blæst bagover af lillesøster: - Hun er næsten dobbelt så god

Tirsdag aften vendte Caroline Wozniacki tilbage til toppen af tennisverdenen efter mere end tre års pause.

Det blev til to kampe ved WTA 1000-turneringen i Montreal. Først slog danskeren Kimberly Birrell, inden hun sent onsdag tabte til Marketa Vondrousova, der tidligere på sommeren vandt Wimbledon.

Til trods for det hurtige exit, er Patrik Wozniacki imponeret over sine søsters indsats. Det slår han fast over for Ekstra Bladet.

- Puha, jeg synes, det har været rigtig godt. Meget bedre end jeg havde turdet håbe på inden. Det må jeg indrømme. Jeg frygtede, hun ville være meget rusten, men i begge kampe har det været godt, siger han og fortsætter:

- Baghånden er nærmest bedre end nogensinde. Hun er lidt mere aggressiv og tør gå efter baghånden. Jeg synes virkelig, det var stærkt i går.

Patrik Wozniacki. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Blæst bagover af sin søster

Patrik Wozniacki tilføjer, at han er blæst bagover af sin søsters niveau i skrivende stund.

- Hvis jeg skal sætte procenter på, er hun næsten dobbelt så god, som jeg havde forventet og håbet på. Jeg er virkelig blæst bagover. Det er meget, meget svært at komme tilbage efter tre og et halvt år.

Tenniseksperten på TV 2 fortæller videre, at han har været i kontakt med Caroline Wozniacki de seneste dage.

Og der har været positive meldinger fra Montreal.

- Hun havde det rigtig godt efter første kamp. Jeg talte også ganske kort med hende efter anden kamp, og der var hun træt, men det er normalt, når man har spillet i næsten to timer på så intensivt og højt niveau.

- Men jeg har ikke lige en dugfrisk melding på, hvordan kroppen har restitueret, men hun er længere fremme i forhold til, hvad jeg havde turdet håbe og drømme om.

Næste opgave for Caroline Wozniacki bliver US Open, som begynder i slutningen af denne måned.

Her forventer Patrik Wozniacki ikke, at hun stryger til tops, men han tror ikke, der går lang tid, før den tidligere verdensetter kan være aktuel igen i de store turneringer.

Foto: Christinne Muschi/Ritzau Scanpix

Kan godt være objektiv

- Det er svært at sige, hvor lang tid der går, før hun kan vinde en turnering. Men det har været meget lovende. Jeg troede, hun ville være længere væk fra at kunne præstere på højt niveau. Vi er måske ikke så langt derfra, når hun får mere skarphed ved at spille kampe.

- Jeg siger ikke, hun vinder US Open. Det ville være en gigantisk overraskelse. Det kræver et højt niveau, og der er hun lidt efter. Men vi snakker måske allerede Australian Open efter en god off-season med forberedelse. Så fra næste år tror jeg, hun kan gøre sig gældende, hvor det er rigtig sjovt.

Så sent som i denne uge ved turneringen i Montreal har Patrik Wozniacki siddet i studiet på TV 2 og analyseret sin søster.

Og han mener sagtens, han være objektiv, selvom de er i familie.

- Det synes jeg godt, jeg kan. Jeg synes også, jeg er mere kritisk over for Caroline end de andre i studiet. Jeg får også nogle gange nogle sms’er fra hende med ’hvorfor har du været så hård ved mig?’ Så det synes jeg bestemt, jeg kan.

- Jeg ved også, hvad der er lagt ind af taktik, og hvad der er af forventninger. Så hvis det ikke går som planlagt, er jeg ikke bleg for at sige det, siger Patrik Wozniacki afsluttende.