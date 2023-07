Blev pludselig spurgt til Saudi-Arabien

Sport og politik hænger uløseligt sammen.

Det gælder også i tennisverdenen.

Senest har formanden for ATP, Andrea Gaudenzi, og direktøren i WTA, Steve Simon, været ude at lufte tanker om, at WTA-touren i fremtiden - ligesom så mange andre sportsbegivenheder - kan lægge vejen forbi Saudi-Arabien.

Forslaget er blevet heftigt kritiseret på grund af oliestatens manglende respekt for menneskerettigheder.

Flere tennisstjerner har allerede måttet forholde sig til kritikken, og da Holger Rune holdt pressemøde forud for Wimbledon, blev det hans tur.

- Jeg ser selvfølgelig, hvad der sker, men jeg har ikke de største holdninger til det. Jeg fokuserer mest på, hvad jeg skal gøre på banen.

- Det kommer aldrig til at blive min beslutning, hvad der sker, så jeg forholder mig ikke 100 procent til det, siger Holger Rune.

Det er ikke kun spørgsmål om Saudi-Arabien, der har fyldt i tennisverdenen.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine har i de seneste måneder været et stort samtaleemne.

Blandt andet fordi den belarusiske stjerne Aryna Sabalenka ikke har villet tage klar afstand fra krigen.

På sit pressemøde forud for Wimbledon slog hun derfor fast, at hun ikke ville svare på politiske spørgsmål.

- Før vi fortsætter, vil jeg gerne slå fast, at jeg ikke kommer til at snakke om politik. Jeg er her for at snakke om tennis – kun tennis. Respekter det, tak.

- Hvis der er politiske spørgsmål, så kan WTA eller Wimbledon sende jer en kopi af, hvad jeg tidligere har udtalt, lød det fra Sabalenka.

Aryna Sabalenka gjorde det klart forud for Wimbledon, at hun er færdig med at snakke politik. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Men hvis man spørger Holger Rune, er det helt fair, at tennisstjerner også får spørgsmål om, hvad der sker ude i verden.

- Alle må sige, hvad de har lyst til. Hvis de har lyst til at svare, så svarer de. Hvis de ikke har lyst, så svarer de ikke. Sådan er det. Man kan jo ikke presse nogen til at svare på et spørgsmål, siger Holger Rune.

Holger Rune skal i aktion i Wimbledon tirsdag, hvor han møder den britiske wildcardspiller George Loffhagen.

Kampen bliver spillet klokken 12 og kan naturligvis følges på eb.dk