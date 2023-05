Blev taget i det for fjerde gang: Bøde på en million kroner

Den franske tennisspiller Hugo Gaston skal have den store pung frem for at kunne betale den bøde, han mandag blev idømt af ATP for usportslig optræden.

28. april forsøgte Gaston at afværge en tabt duel i Madrid Open i en dyst mod kroaten Borna Coric. Bevidst tog Gaston en bold ud af sin lomme og smed den på banen, inden kroaten kunne nå at lave et sikkert vindersmash på en ballonbold.

Den manøvre fik ikke dommeren til at tage bolden om, og i stedet falder den usportslige opførsel nu hårdt tilbage på Gaston.

Den 22-årige franskmand idømmes nemlig en bøde på 144.000 euro - 1,07 millioner kroner. ATP lægger særligt vægt på, at det var fjerde gang i 2023-sæsonen, at Gaston er blevet taget i usportslig opførsel.

Bøden kan reduceres til det halve beløb, såfremt han ikke bryder reglerne igen i de næste 12 måneder.

Gaston har anket ATP's kendelse.

Bøden er et anseligt beløb for franskmanden, der er et stykke fra at være en del af verdenseliten. I løbet af 2023 har han indtil videre tjent cirka 850.000 kroner i præmiepenge.

Franskmanden kan dog se frem til en økonomisk indsprøjtning. Han er blevet tildelt et wildcard til grand slam-turneringen French Open, der begynder søndag. Her vil et nederlag allerede i første runde indbringe ham over en halv million kroner.

Hugo Gaston ligger nummer 108 på verdensranglisten. Han har tidligere været 50 pladser længere fremme.