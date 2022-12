Boris Becker beretter om trusler på livet i fængslet

Boris Becker blev truet på livet flere gange, mens han sad i fængsel i England.

Det siger den tidligere tennisspiller i et tre timer langt med interview med tv-stationen Sat.1, efter at han i sidste uge blev løsladt.

Becker nåede kun at afsone omkring otte måneder af den dom på to et halvt år, som han havde fået for at skjule værdier for et stort pengebeløb, efter at han var blevet erklæret personlig konkurs tilbage i 2017.

I hvert fald fortæller tyskeren, at han to gange blev truet på livet.

Oplevelsen vil altid sidde i ham.

- Når celledøren lukker, er der intet tilbage. Det er det mest ensomme øjeblik, jeg har oplevet i mit liv, siger han.

- Nætterne var grusomme.

- Man kunne høre skrig fra folk, der forsøgte at tage livet af sig selv eller gøre skade på sig selv, og folk råbte bandeord til hinanden.

- Man sover ikke, forklarer den tidligere verdensetter.

55-årige Becker beretter også, at han gerne ville have besøg af Liverpool-manager Jürgen Klopp og tv-værten Johannes B. Kerner.

- Da jeg gav dem navnene, sagde fængselsinspektøren: 'Jürgen kan ikke besøge dig, han er for kendt. Vi er bekymrede for hans sikkerhed. Så det må jeg afvise', siger Becker.

Becker er siden løsladelsen blevet sendt tilbage til Tyskland, men han regner ikke med at blive boende i Tyskland.

- Jeg ved ikke, om jeg bliver i Europa - måske Miami. Jeg er også stor fan af Dubai, lyder det fra Becker.

Der var lagt op til, at Becker skulle sidde bag tremmer i 15 måneder, men resten af dommen blev gjort betinget.