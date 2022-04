Boris Becker er idømt fængsel

Boris Becker er idømt to år og seks måneders fængsel for at have skjult værdier i forbindelse med sin personlige konkurs

Den tredobbelte Wimbledon-vinder Boris Becker er idømt to år og seks måneders fængsel.

Det har retten Southwark Crown Court i London netop afgjort, skriver flere nyhedsbureauer.

Tyskeren er kendt skyldig i fire tiltalepunkter.

Halvdelen af tiden skal Boris Becker bag tremmer, resten af straffen er gjort betinget, lyder det fra dommer Deborah Taylor. Boris Becker har mulighed for at anke straffen.

54-årige Boris Becker blev i 2017 erklæret personligt konkurs, da han skyldte den private bank Arbuthnot Latham 27 millioner kroner. Et lån, han havde taget i sin ejendom på Mallorca.

Tidligere på måneden blev han kendt skyldig i at have forsøgt at skjule en række værdier i forbindelse med konkursen - heriblandt to Wimbledon-trofæer og en række andre præmier fra den glorværdige karriere.

Han skulle også have overført flere hundredetusinde kroner fra sin erhvervskonto og have skjult et banklån på 6,1 millioner kroner og 75.000 aktier i et teknoligifirma.

Becker undlod angiveligt også at oplyse om to tyske ejendomme, en lejlighed i Chelsea i det vestlige London samt fortjenesten fra salget af en Mercedes til en værdi af 8,4 millioner kroner.