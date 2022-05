Boris Beckers kone brød helt sammen

Det kom som et kæmpe chok for Lilly Becker, da hendes mand, Boris, fredag blev idømt to et halvt års fængsel for skattesvig i Storbritannien.

Det fortæller den 45-årige kvinde i et interview med tv-værten Piers Morgan.

Og så sidder du og tænker: ’Vent lige lidt. Er Boris Becker gift? Men kom han ikke til retten i sidste uge med sin kæreste, Lilian?

Jow. Det gjorde han.

Men han er stadig gift med Lilly.

Det hævder hun i interviewet, selvom det er flere år siden, de gik fra hinanden.

- Jeg er i den grad stadig hans kone. Ikke samlevende – men vi er da stadig gift, og det har vi været, siden vi gik hver til sit, siger hun i interviewet.

Det vender vi lige tilbage til.

Først strafudmålingen fredag.

Sønnen kunne ikke magte det

For det var et regulært chok, der ramte hende, da det stod klart, at husbonden skal i fængsel.

- Jeg havde ikke regnet med, at han skulle i fængsel i to et halvt år.

Boris og Lilly sammen i 2012. Foto: Lefteris Pitarakis/AP/Ritzau Scanpix

Det var hendes opgave at fortælle nyheden til parrets 12-årige søn, Amadeus. Og det var ikke let.

- Jeg brød fuldstændig sammen. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle klare det. Og jeg ved stadig ikke, hvordan det lykkedes, siger hun.

- Det var den sværeste ting, jeg skulle gøre med en 12-årig. Han kunne ikke magte det. Det kan han stadig ikke. Og det knuser mit hjerte.

Boris og Lilly var gift i ni år – 2009-2018. Selvom de ikke længere er sammen, har de fortsat et stærkt forhold. Ligesom han har til ekskonen Barbara.

I virkeligheden er der tale om én stor familie, hvor kvinderne også taler sammen og bruger hinanden.

- Vi tog os alle sammen sammen – hans ekskone, børnene, hans nuværende kæreste, Lilian. Og det første vi gjorde var at række ud til hinanden.

Kvinderne beskytter ham

- Det er hårdt, fordi det er offentligt. Det er over alt. Det er hårdt, fordi alle har en holdning til det. Jeg ønsker ikke sympati. Men empati. Og jeg vil gerne vise, at han har en gruppe af meget stærke kvinder bag sig. Vi er her ikke for at tale hans sag – men for at beskytte ham.

Beckers nuværende kæreste, Lilian de Carvalho Monteiro, udenfor retsbygningen i sidste uge. Foto: John Sibley/Reuters/Ritzau Scanpix

Og skilsmisse er ikke på tale. Ikke endnu i hvert fald.

- Det er ikke fordi, jeg ikke vil skilles. Men vi håndterer det, når tiden er rigtig.

Piers Morgan spørger derpå, om hun stadig elsker sin mand.

- Selvfølgelig gør jeg det, kommer det.

Boris Becker blev erklæret konkurs i juni 2017, da han skyldte i omegnen af 50 millioner pund – svarende til 440 millioner kroner – til kreditorer.

Han overførte 427.000 euros – svarende til 3,1 millioner kroner – fra egne konti til blandt andre Lilly og sin første ekskone, Barbara Feltus.

Han blev i april kendt skyldig i fire tilfælde af skatteunddragelse i perioden juni-oktober 2017. Fredag fulgte strafudmålingen så, og Becker blev omgående ført i fængsel til afsoning.

