Boris' nedtur fortsætter

Den tidligere Wimbledon-vinder er i øjeblikket hovedpersonen i en omfattende konkurssag. I håbet om, at kunne betale af på sin gæld, sælger han flere af sine tennistrofæer for millioner

Boris Becker står i gæld til halsen, og nu tager han desperate midler i brug.

Den tidligere tennisstjerne har bortauktioneret flere af sine dyrebare tennistrofæer for i omegnen af seks millioner, skriver nyhedsbureaet NTB ifølge VG.

Det oplyser hans advokat, Jonathan Laidlaw, i retten torsdag.

Onsdag kom det frem i retten, at tyskeren havde tilbudt at aflevere sin vielsesring som et forsøg på at komme af med sin gæld.

Ifølge Daily Mail føler Becker sig frustreret over den langvarige konkursproces.

Han beskyldes for at misligholde sin gæld og for at have skjult aktiver for retten.

54-årige Boris Becker gik personligt konkurs i 2017.

Artiklen fortsætter under billedet..

Boris Becker på vej til retten i London. Her ses han i selskab med sin kæreste, Lilian de Carvalho Monteiro. Foto: Peter Nicholls/Reuters

Var en stjerne

Becker har haft en imponerende karriere, hvor han i flere år var et af de mest prominente navne i tennisverdenen.

Han vandt den prestigefyldte Wimbledon-turnering allerede som 17-årig i 1985. I sin mangeårige karriere har han vundet seks Grand-Slam trofæer. I alt er det blevet til 49 mesterskaber til den tidligere tennis-darling.

Tyskeren ejer flere eksklusive ejendomme. Blandt andet i det prestigefyldte kvarter Chelsea i London og en villa på Mallorca.

Læs også: Debriefing fra Bahrain - Kevin ændrer alt hos Haas