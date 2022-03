Boris' totale nedtur: Ville betale med vielsesringen

Den tyske tennislegende Boris Becker tilbød at aflevere sin vielsesring i et forsøg på at afbetale en del af sin gæld.

Det kom frem ved retten i London onsdag på tredjedagen af retssagen om Beckers konkurs.

Den seksdobbelte grand slam-vinder ville også at sælge sin ejendom på Mallorca til en værdi af ti millioner euro - godt 74 millioner kroner - i et forsøg på at omstøde sin konkurs, fik nævningetinget i London at vide.

Den tidligere verdensetter er anklaget for at have skjult eller undladt at udlevere aktiver. Det gælder blandt andet to af hans tre Wimbledon-singletitler samt sin OL-guldmedalje fra 1992.

Den i dag 54-årige Becker blev erklæret konkurs i juni 2017, hvor han skyldte den private bank Arbuthnot Latham mere end tre millioner pund - knap 27 millioner kroner - for et lån i sin ejendom på Mallorca.

Holdt på Australian Open-trofæer

Ved domstolen Southwark Crown Court i London kom det onsdag frem, at Becker i juli 2017 havde haft besøg af en kurator fra en insolvensmyndighed ved navn Michael Bint.

Her undlod Becker at opgive flere memorabilia, herunder sine Australian Open-trofæer fra 1991 og 1996 og sit Davis Cup-trofæ og guldmønt fra samme turnering.

Boris Becker skjulte angiveligt også 1,13 millioner euro fra salget af en Mercedes i Tyskland.

Nævningetinget fik også at vide, at Becker angiveligt brugte sin erhvervskonto som en slags 'sparegris'. Den brugte han til personlige udgifter såsom at betale skole for sine børn og indkøb af luksusvarer i London.

Becker undlod angiveligt også at deklarere to tyske ejendomme, en lejlighed i Chelsea i det vestlige London samt et banklån på 825.000 euro.

Stor succes som Djokovic' træner

Boris Becker nægter sig skyldig i alle anklagerne.

Den seksdobbelte grand slam-vinder blev i 1985 den yngste vinder af herresinglerækken ved Wimbledon, da han var blot 17 år.

Det blev til 49 titler i karrieren, hvor han hentede 160 millioner kroner i præmiepenge foruden en pæn indtjening på sponsorsiden.

Han havde også fra 2014 til 2016 stor succes som træner for verdensetteren Novak Djokovic.

Trods den store indtjening gennem karrieren er det altså lykkedes Becker at formøble hele siden formue, så han i 2017 blev erklæret konkurs.

Tilbage i 2002 blev Becker desuden dømt for skattesnyd i Tyskland.