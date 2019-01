Bortforklaring, bane-krig og barsk tone: Kold luft inden Caroline-braget

Wozniackis og Sharapovas forhold er gået fra ikke-eksisterende over køligt til koldt - og russerens agent har udvidet relationen til et trekantsdrama

MELBOURNE (Ekstra Bladet): ’Love’ betyder ’nul’, når der på engelsk tælles point i tennis. Og der er bestemt ingen kærlighed mellem Caroline Wozniacki og Maria Sharapova, når de tidligt fredag morgen, dansk tid, står på Rod Laver Arena med kampstart klokken 05.30.

Deres forhold er tværtimod de senere år gået fra ikke-eksisterende over køligt til koldt.

- Jeg har aldrig rigtigt haft et forhold til Maria. Jeg tror aldrig, hun har haft et forhold til nogen på turen, sagde Caroline Wozniacki, da Ekstra Bladet spurgte forrige år.

Netop i det år, 2017, brød deres såkaldt manglende relation ud i et åbenlyst uvenskab. Året forinden havde danskeren udtalt sig køligt om russerens forsøg på at bortforklare sin dopingfadæse.

Nu blev hun under Indian Wells spurgt om sit syn på, at turneringsledelsen i Stuttgart – som delte Porsche-sponsor med Sharapova – havde givet hende et wildcard, før dopingkarantænen udløb. Ligesom sin veninde, polske Agniezska Radwanska, mente hun, at det var upassende.

Turneringen i Stuttgart, der ligesom Maria Sharapova har Porsche som sponsor, gav hende et wildcard, før dopingkarantænen var udløbet. Foto: Ritzau Scanpix

Sharapovas mangeårige agent, Max Eisenbud, reagerede i New York Times med at kalde Wozniacki og Radwanska for 'journeyman'. Et begreb, som bruges om sportsfolk, der rejser jorden rundt for at samle penge op uden rigtigt at vinde noget.

Siden sendte Eisenbud, som afsløret i Ekstra Bladet, en skriftlig undskyldning til danskeren, men den gav hun ikke meget for på det tidspunkt.

- Så prøver han at sende mig den email, som bare får mig til at tænke, at det gjorde han, fordi han skulle gøre det. Hvis han virkelig var ked af det, så var han gået ud i de medier, hvor han havde kaldt mig en 'journeyman', og sagt, at han havde lavet en fejl. Så den undskyldning kan jeg ikke bruge til noget, sagde hun.

Ved sæsonfinalen senere på året pustede The Times nyt liv i historien ved at spørge til den, og Wozniackis svar var ikke mildere:

- Han er bange for at møde mig. Når jeg går ind i spillernes lounge, vender han bogstavelig talt om og går den anden vej. Jeg synes, det er pinligt.

Ved forrige års US Open, røg kæden igen af for Wozniacki, der i sin andenrunde-kamp var blevet placeret på en perifer bane, hvor hun tabte, mens Sharapova – igen – skulle spille i primetime inde på den største bane.

- Jeg kan sagtens følge business-delen af det, men når nogen kommer tilbage fra en dopingdom og pludselig får lov at spille hver kamp på centre court, kan man godt sætte spørgsmålstegn ved det.

- Det er et dårligt signal at sende til de unge, når man kommer tilbage fra dopingkarantæne og bliver behandlet, som om alting er fint, sagde hun til Ekstra Bladet.

Kort efter faldt Sharapovas kølige svar:

- Jeg har intet med planlægningen af baner at gøre. Det eneste, der betyder noget, er, at jeg er i fjerde runde. Jeg ved ikke, hvor hun er.

Forholdet er også mere end anstrengt mellem de to spilleres trænere. Svenske Thomas Högstedt var i mange år en ven af Wozniacki-familien, men et kort mellemspil som træner for hende endte i et uforsonligt brud, og parterne er ikke på talefod i dag.

Nedenfor kan du se de indbyrdes opgør mellem Wozniacki og Sharapova. Russeren fører 6-4, men på hardcourt fører Wozniacki 4-3, og hun har vundet deres opgør i en grand slam.

Ti møder mellem Wozniacki og Sharapova 2015, Madrid, kvartfinale, grus: Sharapova, 6-1 3-6 6-3 2014, Sæsonfinalen, første runde, hardcourt: Wozniacki, 7-6(4) 6-7(5) 6-2 2014, Us Open, 4. runde, hardcourt: Wozniacki, 6-4 2-6 6-2 2013, Indian Wells, finale, hardcourt: Sharapova, 6-2 6-2 2012, Miami, semifinale, hardcourt: Sharapova, 4-6 6-2 6-4 2011, Rom, semifinale, grus: Sharapova, 7-5 6-3 2011, Indian Wells, semifinale: Wozniacki, 6-1 6-2 2010, Us Open, 4. runde: Wozniacki, 6-3 6-4 2008, Rom, 4. runde: Sharapova, 6-4 7-6(3) 2008, Doha, kvartfinale, hardcourt: Sharapova, 6-0 6-1

