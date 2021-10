Briten Norrie vinder første Indian Wells-titel

Den britiske tennisspiller Cameron Norrie har for første gang i karrieren vundet den prestigefyldte turnering Indian Wells.

Søndag besejrede han georgiske Nikoloz Basilashvili med cifrene 3-6, 6-4, 6-1 efter et flot comeback i finalen på banen i Californien i USA.

Der er tale om den 26-årige brites hidtil største sejr i karrieren.

Norrie, der før dette års Indian Wells aldrig var nået længere ind til første runde, gik ind til turneringen seedet som nummer 21.

Han har undervejs i turneringen blandt andet slået Argentinas Diego Schwartzman og bulgarske Grigor Dimitrov ud på vejen til finalen.

Nikoloz Basilashvili var forud for turneringen seedet som nummer 29. Derfor var der lagt op til en tæt finalekamp imellem de to, og det viste sig at holde stik.

I første sæt var det briten Norrie, der kom bedst fra start, da han sikrede sig en hurtig føring på 3-1. Basilashvili formåede dog at kæmpe sig tilbage og få brudt britens serv til 3-3, inden georgieren tog sættet 6-3.

I andet sæt fulgtes de to kombattanter pænt ad det meste af vejen. Men ved stillingen 5-4 til Norrie var det britens tur til at bryde georgierens serv og tage sættet 6-4.

Herefter var det som om, at Nikoloz Basilashvili gik tør for damp, og da han i tredje og sidste sæt sendte en forhånd uden for stregerne på den afgørende bold, så var det Cameron Norrie, der kunne løfte armene i triumf.

Norrie er den første britiske vinder af turneringen, der rangerer som den mest prestigefyldte i tenniskalenderen lige efter de fire grand slam-turneringer.

Dette års udgave af Indian Wells har været præget af flere overraskelser i herrerækken, hvor de fire semifinalister for første gang i turneringens historie alle lå uden for top-25 i verden.

Kvindernes singlerække blev søndag vundet af spanske Paula Badosa.