Britisk og georgisk overraskelse mødes i Indian Wells-finalen

Den britiske tennisspiller Cameron Norrie spillede sig lørdag videre til finalen ved den store Indian Wells-turnering i Californien med en overbevisende sejr på 6-2, 6-4 over Grigor Dimitrov fra Bulgarien.

Den 26-årige brite lagde stærkt ud og kom lynhurtigt på 4-0, inden han efter blot 31 minutter servede første sæt hjem.

Dimitrov forsøgte at gøre comeback i andet sæt, men efter to imponerende sejre over Hubert Hurkacz og Daniil Medvedev i de foregående runder virkede det til, at han var løbet tør for energi i den californiske ørken.

Norrie, der vandt sin første ATP-titel ved Los Cabos Open i juli, holdt hovedet koldt og sikrede sig sejren i eget serveparti, da Dimitrov sendte en returbold i nettet.

Dermed sikrede Cameron Norrie sig sin 46. sejr i år og er nu klar til at bryde ind i top-20, når verdensranglisten bliver opdateret på mandag. Norrie er i øjeblikket rangeret som nummer 26.

2021 har været et transformativt år for Norrie. I september slog han Wimbledon-semifinalisten Denis Shapovalov og verdens nummer fem Andrej Rubljov på vej til San Diego Open-finalen, som han tabte til norske Casper Ruud.

I finalen søndag skal Norrie møde Nikoloz Basilashvili fra Georgien. Natten til søndag dansk tid spillede den 29-årige georgier sig i finalen med en semifinalesejr på 7-6, 6-3 over Taylor Fritz fra USA.

Inden da slog Nikoloz Basilashvili, der ligger nummer 36 på verdensranglisten, på imponerende vis fredag verdens nummer tre, Stefanos Tsitsipas, i kvartfinalen.

De forbløffende sejrscifre lød på 6-4, 2-6, 6-4.

Indian Wells er den største tennisturnering uden for de fire grand slam-turneringer.