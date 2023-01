Britisk-stjerne vinder marathon-kamp

De fleste mennesker bruger natten på at sove. Det var ikke tilfældet for den britiske tennisspiller Andy Murray, som brugte natten mellem torsdag og fredag i Australien på tennisbanen.

Og efter en 5 timer og 45 minutter lang tenniskamp, som blev afgjort efter klokken fire lokal tid, spillede den tidligere verdensetter og grand slam-vinder Andy Murray sig videre i Australian Open med en sejr 3-2 efter et femte sæt, som endte 7-5.

De fire første sæt endte 4-6, 6-7, 7-6, 6-3.

I det, som endte med at blive Murrays længste tenniskamp nogensinde, blev en tabt serv af den australske hjemmebanefavorit Thanasi Kokkinakis i slutningen af femte sæt den tidligere femdobbelte Australian Open-finalists billet videre til turneringens tredje runde.

35-årige Murray var nede 0-2 i sæt i starten af opgøret, men spillede sig tilbage på 2-2.

Før femte sæt var Murray tydeligt irriteret over, at han ikke kunne få lov til at gå på toilettet. Briten havde allerede brugt sin pause, men dommeren i tårnet ved siden af banen fik for rullende kameraer at vide, hvor utilfreds Murray var.

De to natteravne byttede point i serverens favør frem til stillingen 5-5 i det afgørende femte sæt.

Ved stillingen 3-3 var kampen ved at tippe til Murrays fordel. Med tre break points kunne briten bryde den australske serv, men Kokkinakis ville det anderledes og vandt det ubarmhjertigt lange parti.

Igen ved stillingen 5-5 havde Murray breakpoints. Denne gang brød Murray serven og bragte sig foran 6-5.

Murray var også på banen i små fem timer i første runde mod Matteo Berrettini for to dage siden, og runder derfor ti timers tennis på to dage.

Spanske Roberto Bautista-Agut bliver Murrays modstander i turneringens tredje runde.