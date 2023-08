Brød sammen efter hetz fra publikum

Nøj, hvor tog det lang tid.

Og nøj, hvor kan de amerikanske tennisfans ikke lide Lara Siegemund.

For hun er langsom.

Nu tabte hun i en langstrakt tresætter til lokale Coco Gauff, og vel ikke siden Andy Murrays velmagtsdage på Wimbledon-anlægget har en spiller oplevet en så voldsom opbakning fra hjemmepublikummet.

For 35-årige Siegemund var langsom. Når hun skulle gøre sig klar til en duel, når hun skulle serve, og når hun skulle tage imod.

Hun var langsom, når hun afviklede sine pauser, og så brokkede hun sig tilmed til dommeren.

Det var alligevel mere, end både Gauff og de mange tusinde fans på Billie Jean King-anlægget i Flushing Meadows gad stå model til.

Og så buhede de.

Højlydt.

Gjorde grin med hende

Og de jublede, når tyskeren begik fejl og fik advarsler.

Da Coco Gauff efter kampen blev interviewet på banen, blev hun indledningsvist spurgt, hvordan det var at spille kampen.

- Langsomt, kom det til stor morskab for dem, der stadig var på anlægget. Gauff smilede også selv over sin morsomhed.

Laura Siegemund på banen. Foto: Sarah Stier/AFP/Ritzau Scanpix

Siegemund tager sig en af flere snakke med dommeren undervejs i opgøret. Foto: Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Coco Gauff endte med at vinde kampen. Foto: Corey Sipkin/AFP/Ritzau Scanpix

Der var Siegemund skredet. Så snart sidste bold var røget i nettet, var hun ude af vagten. Hun fik ikke sagt tak for kampen til dommeren, og det er også tvivlsomt, om hun og Gauff er på julekort fremover.

For stemningen var kølig.

Men det sidste ord var ikke sagt. For Siegemund hævede stemmen ved sin efterfølgende pressekonference. Og hun havde meget på hjerte. Se bare her:

- Jeg er meget, meget skuffet over den måde, folk behandlede mig på i dag, kom det indledningsvist.

Tårerne trillede

- Jeg er en fighter. Jeg gjorde aldrig noget for at fornærme tilskuerne. Jeg forholdt mig roligt. Jeg gestikulerede aldrig mod tilskuerne. Og de havde ingen respekt for mig. De havde ingen respekt for den måde, jeg spillede på. De har ingen respekt for den spiller, jeg er. De havde ingen respekt for tennis, for god tennis, sagde hun med en stadig større klump i halsen.

Til sidst begyndte tårerne at trille.

- Og det her bliver jeg nødt til at sige, selvom det gør meget ondt: Der er ingen tvivl om, at jeg er langsom. Ingen tvivl. Jeg får advarsel for min brug af tid. Der er ingen tvivl om, at jeg burde være hurtigere. Men samtidig...det er sådan, jeg spiller. Jeg er meget langsom.

- Jeg gør det for min egen skyld - ikke for at modarbejde den anden. Dem der klapper, når man server dårligt, den slags ting...jeg forstår det ikke. Jeg var meget skuffet. Det var en virkelig dårlig oplevelse i dag, må jeg sige. På grund af tilskuerne.

Hun blev spurgt, om hun ville overveje at blive væk fra turneringen en anden gang.

'Jeg var bare langsom'

- Det er en Slam, så jeg vil komme igen. Men på grund af tilskuerne overvejer jeg det en ekstra gang.

- De behandlede mig, som var jeg én, der snød. Som om jeg forsøgte med ufine metoder at vinde. De behandlede mig, som var jeg et dårligt menneske. Men der findes folk, der smider med ketsjeren, der skriger, der gestikulerer voldsomt mod tilskuerne. Det gjorde jeg ikke en eneste gang.

- Jeg var bare langsom. Jeg får min straf for at bryde tidsreglerne, og det er fint.

- De vil bare have dig ned med nakken. De vil have den anden til at vinde så meget, at de vil gøre hvad som helst for at skubbe dig væk. De vil ind i hovedet på dig. Er det ok? Nej, men det påvirker nu ikke mit spil. Men når jeg sidder og tænker over det bagefter, når jeg er faldet til ro, bliver jeg bare ked af det.