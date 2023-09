Brød sammen på pressemøde: - Det er noget lort

Tennisstjernen fra USA kunne ikke holde tårerene tilbage efter nederlaget i semifinalen ved US Open i New York

Natten mellem torsdag og fredag dansk tid havde Madison Keys blikket rettet mod finalen ved US Open.

Den 28-årige amerikaner skulle 'bare' slå Aryna Sabalenka, som stod på den anden side af nettet.

Det lykkedes dog ikke. Madison Keys tabte semifinalen i tre sæt med cifrene 6-0, 6-7, 6-7.

Og da hun mødte pressen efter nederlaget, kunne tennisstjernen ikke holde tårerene tilbage.

Ja, Madison Keys brød mere eller mindre sammen på det obligatoriske pressemøde.

Foto: Corey Sipkin/Ritzau Scanpix

- Jeg tror, at alle ville være rigtig, rigtig begejstret for en plads i semifinalen, inden turneringen begyndte, men lige nu er det bare noget lort.

Herefter begyndte Madison Keys øjne at løbe i vand, inden han tilføjede:

- Jeg tror bare, at det er meget positivt at være i stand til at vende dette til noget positivt, lød det videre, inden amerikaneren måtte holde en pause på 10 sekunder for at presse tårerene tilbage.

Efter de få sekunders pause kunne Madison Keys komme med en afsluttende bemærkning.

- Der er stadig meget at være stolt over, og der skal fortsat spilles en masse tennis i denne sæson.

Da pressemødet var overstået, begyndte det at strømme ind med opbakning til Madison Keys på de sociale medier.

- Det er helt i orden at være hamrende skuffet og sige, det hele er noget lort. Hatten af for Madison, skriver en bruger på X blandt andet.

- Hun gjorde det fantastisk. Hårdt nederlag, men den her pige er en kæmper, er ordene fra en anden.

Årets kvindelige finale i US Open står lørdag mellem Coco Gauff og Aryna Sabalenka.