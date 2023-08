Brokkede sig højlydt: - Jeg blev vred

Clara Tauson er videre til anden runde US Open, efter hun russeren Anastasia Potapova i tre sæt med cifrene 7-6 (7-4), 3-6, 6-3.

Men det skete ikke uden dramatik.

I tredje sæt blev hun utilfreds, fordi dommeren gav hende en advarsel for at sætte bolden for langsomt i gang. Men hun brugte episoden positivt.

- Jeg kiggede på uret, og da jeg trak ketsjeren tilbage, stod uret på et eller to sekunder. Men det var ikke noget, der påvirkede mig. Det gjorde mig egentlig lidt bedre, fordi jeg blev vred og fik mere energi, så det må jeg sige tak for.

Blev forskrækket

Tidligere i opgøret Clara Tauson må have fået flashback til starten af året.

Foto: Jonas Olufson

For undervejs i kampen mod Anastasia Potapova vred hun om på sin ankel. Den ankel som holdt hende ude i det første lange stykke tid af 2023.

- Jeg vred lidt om på den, og det var min mindre gode ankel, så jeg blev lidt forskrækket. Min krop pumpede med adrenalin, så jeg aner ikke, hvordan den har det. Det må vi finde ud af i morgen (onsdag, red.).

- Men det skete i første sæt, og jeg synes, at jeg løb godt hele vejen igennem. Jeg fik den tapet og fik gjort det, der skulle gøres, siger Clara Tauson.

Foto: Jonas Olufson

Forhåbentlig bliver anklen klar, inden hun i anden runde på torsdag skal møde den 21-årige amerikaner Peyton Stearns, der er nummer 59 i verden.