Brokkede sig til dommeren: Irriteret over Ruud-træner

Holger Rune var frustreret over, at Casper Ruuds ene træne råbte under pointene

Holger Rune var endelig kommet godt med i kampen efter et flot tredje sæt.

Men mens tingene spidsede til i fjerde sæt, blev han irriteret over noget på tribunen.

Han brokkede sig til dommeren, der efterfølgende lovede Holger Rune at holde øje med det.

Det viser sig, at det var en træner i Casper Ruuds boks, der irriterede Holger Rune.

- Et par gange, når han slog nogle slag, så råbte den ene af hans trænere 'come on', lang tid før bolden var landet. Det er jo irriterende.

- Bolden er ikke færdig endnu. Så fald ned og vent med at sige 'come on'. Det var det eneste, siger Holger Rune.

Holger Rune var skuffet men fattet efter kampen og erkendte, at det ikke bare ikke var hans dag i dag.

- Jeg er selvfølgelig skuffet. Det er en del af det. Jeg spiller for at vinde og opnå ting. Når man ikke opnår dem, bliver man skuffet. Det ville være underligt andet. Sådan er gamet.

- Heldigvis har jeg prøvet det før, så jeg ved, hvordan man skal håndtere det, siger Holger Rune.

Holger Rune tabte kvartfinalen i French Open til Casper Ruud i fire sæt med cifrene 1-6, 2-6 og 6-3 og 3-6.