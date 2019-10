Bror: Caroline Wozniacki spiller også i 2020

Caroline Wozniacki kommer også til at spille turneringer i 2020. Således bekræfter hendes bror, Patrik Wozniacki, at hun i hvert fald stiller til start ved WTA-turneringen i Auckland samt i Australian Open til januar.

- Hvad der så ellers er på programmet, ved jeg ikke, men jeg ved, at hun i hvert fald helt sikkert spiller de her to første turneringer, fortæller Patrik Wozniacki til TV2.

Efter 2019-sæsonen meddelte Wozniacki-lejren, at man ville gå i tænkeboks med henblik på fremtiden.

Patrik Wozniacki lægger dog ikke skjul på, at karrieren synger på sidste vers.

- Jeg ved ikke, hvor mange turneringer (hun skal spille, red.), og det tror jeg også stadigvæk, de tænker over.

- Det er rigtig dejligt, at hun vil spille i 2020, men jeg ved også godt, at hun snart gerne vil lægge ketsjeren på hylden, siger Patrik Wozniacki.

Se også: Reddet af kanonslag: - Tvunget til at pisse