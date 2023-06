Bruger ikke tid med dem: - Der er grænser

Holger Rune har flere gode venner på ATP-touren, men han undgår at bruge tid sammen med dem under turneringerne

De fleste drenge på Holger Runes alder ville nok bruge størstedelen af deres vågne timer i selskab med deres kammerater.

Men ikke Holger Rune.

Når han er midt i en turnering, bruger han ikke tid med sine venner. Og det er der en særlig årsag til.

- Jeg har nogle gode venner på touren. Men når man er i turneringen, er der grænser for, hvor meget man kan dele med andre spillere.

- Lige pludselig står man over for dem og skal spille kamp. Og så ved man, at han har det sådan og sådan, siger Holger Rune til Ekstra Bladet.

Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix

Prioriterer familietid

Der er dog fritid imellem kampene. Den bliver mest brugt til at slappe af og hænge ud med sit team.

Og så hygger han sig med familien, når de er med.

- Det er derfor, det er vigtigt at have et godt team og en god familie. Min søster er her (i Paris, red.). Vi har spist lidt middage sammen, siger Holger Rune.

For ham er det vigtigere at stå knivskarpt i kampene end at pleje sit sociale netværk.

- Det handler om rutiner. Det er fuld gas. Man skal gøre, alt hvad der skal til for at være så godt forberedt til kamp som overhovedet muligt

- Sådan er livet, siger Holger Rune.