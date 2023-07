Bruger millioner på lejlighed: Har aldrig set den

Ekstra Bladet er i London og afdækker næste uges Wimbledon-turnering. Journalist Carl Emil Tscherning giver her et bud på, hvordan Holger Rune kommer til at klare sig

Selvom Holger Rune har brugt millioner på at købe og istandsætte sin lejlighed i København, har han aldrig haft mulighed for at se den i færdig stand

6,95 millioner.

Så mange penge kastede Holger Rune i februar efter en 105 kvadrameter stor lejlighed i Nordhavn i København.

Har man fulgt lidt med på de sociale medier, kan man se, hvordan han har indrettet både køkken og badeværelse i luksuriøse materialer.

Men når man rejser verden rundt på ATP-touren, er der ikke meget tid til at nyde luksuslejligheden.

Faktisk har han slet ikke brugt den endnu.

Det fortæller Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, da Ekstra Bladet møder hende på Wimbledon-anlægget i forbindelse med Holger Runes træning.

- Han har en lejlighed, der venter på ham, og som han aldrig har set. Ej, han har faktisk set den. Men han har ikke set den færdigistandsat, siger Aneke Rune.

Men måske får han mulighed for at holde lidt sommerferie i Danmark, når Wimbledon er slut. Men kun måske.

- Hvis han går rigtig dybt her, så skal han jo holde noget ferie. Om noget af det bliver i Danmark … Vi bliver jo nødt til at være i Nice, fordi Hopman Cup starter (i ugen efter Wimbledon, red.), siger Aneke Rune.

Med Holger Runes stramme program er ferie ikke noget, der bliver prioriteret så ofte.

Men hvis han kan få lov til at holde et par dages fri efter Wimbledon, gør det bestemt ikke noget.

- Der har været et rimelig tæt program, så jeg tror ikke, at det bliver tvungen ferie. Jeg tror faktisk, han glæder sig til at have nogle fridage, siger Aneke Rune.

