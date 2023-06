Brutale anklager mod tennis-sensation

Efter at have skrevet et par solide overskrifter i French Open, er den brasilianske tennisspiller Thiago Seyboth Wild rejst hjem for at deltage i en retssag mod sin ekskæreste.

Det skriver flere brasilianske medier.

Den 23-årige spiller er stævnet af eksen Thayane Lima, der hævder at have været udsat for såvel psykisk som fysisk vold i tiden sammen med Seyboth Wild.

Samtidig har Seyboth Wild stævnet hende for nogle voldsomt upassende opslag på hendes sociale medier samt meldt hende til politiet, fordi hun skulle have forsøgt at afpresse ham. Thayane Lima er influencer med omkring 1.2 millioner følgere på Instagram.

Ville ikke svare i Paris

Tennisprofilen, der chokerede en hel tennisverden ved at besejre andenseedede Daniil Medvedev i 1. runde af French Open, efter han havde knoklet sig gennem kvalifikationen, afviste i Paris at forholde sig til retssagen, da han blev spurgt af pressen:

- Jeg mener ikke, det er et emne, der bør diskuteres her, ligesom jeg ikke mener, det er spørgsmål, I skal stille andre, kom det kortfattet på et pressemøde i den franske hovedstad.

Thiago vandt overraskende to kampe ved French Open. Blandt andet over Daniil Medvedev. Foto: Julien De Rosa/AFP/Ritzau Scanpix

Men der er mere endnu, og det begynder at antage en ubehagelig karakter.

For ifølge Thayane Lima går der nazisme i den.

Afviser alt

Avisen El Globo skriver, at der ved retsmødet er fremvist screendumps af WhatsApp-beskeder mellem de to parter. Beskeder der fortæller, at tennisspilleren har familiære bånd til Adolf Hitler.

Thiago har angiveligt sendt billeder af sin oldefar, der var makker med Hitler eller ledende karakter i nazistpartiet op gennem 1920'erne og 1930'erne. Ifølge El Globo ligner billederne, at de er taget fra et familiealbum.

Ifølge den spanske sportsavis Marca ligner personen på et af billederne være Anton Drexler, der var leder af nazistpartiet 1919-1921.

Thiago Seyboth Wilds familie afviser ifølge El Globo at have relationer eller tilknytning til Adolf Hitler og Nazi-Tyskland.