Brutalt exit: 15-årig stoppet af mavekramper

Hele verden måber: - Det er helt vildt!

Så gik den ikke længere for Cori Gauff, den 15-årige tennisspiller, der har taget Wimbledon med storm i den seneste uges tid.

Mandag tabte den amerikanske kvalifikationsspiller med cifrene 3-6, 3-6, da hun mødte Simona Halep i fjerde runde.

Cori Gauff så ud til at være dårligt tilpas rent fysisk under kampen, og det gik ikke mod syvendeseedede Simona Halep.

De mange mavekramper undervejs gjorde, at hun aldrig fandt sit spil.

- Jeg følte mig ikke 100 procent i dag, men jeg prøvede, så godt jeg kunne. Simona spillede godt. For at være ærlig ved jeg ikke, hvad der var galt, sagde Cori Gauff på pressemødet efter kampen.

(Tidligere på dagen røg også verdens nummer et sensationelt ud, som du kan LÆSE HER.)

- Jeg har lært så meget. Særligt hvordan man spiller foran et stort publikum og håndterer presset. Jeg er meget taknemmelig for den her oplevelse, forklarede Cori Gauff på pressemødet efter nederlaget til Simona Halep.

Artiklen fortsætter under billederne

Fotos: TONY O'BRIEN/Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

- Jeg føler, at jeg nærmest har spillet på hjemmebane. Jeg følte det lidt som om, at jeg spillede i New York. Jeg er glad for, at folk har troet på mig.

- Det er helt vildt. Jeg tabte tidligt i kvalifikationen til French Open, nu nåede jeg til fjerde runde af Wimbledon. Jeg er meget stolt af mig selv, siger Cori Gauff, der altså ikke kunne slå Halep.

Den tidligere verdensetter fra Rumænien skal i kvartfinalen møde Shuai Zhang fra Kina.

Simona Halep lagde ud med at bryde Cori Gauffs serv i kampens første parti, men teenageren brød omgående tilbage.

Yderligere to servegennembrud til rumæneren betød, at hun vandt første sæt sikkert.

Halep blev for stærk. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

I andet sæt brød Simona Halep til 2-0, men igen formåede Cori Gauff at bryde tilbage med det samme.

I pausen efter sættets tredje parti fik Cori Gauff behandling, og det virkede tydeligt, at den unge amerikaner fysisk ikke følte sig godt tilpas.

Hun formåede alligevel at holde serv til 2-2, men senere brød Halep til 4-2.

Bagud 2-5 afværgede Cori Gauff to matchbolde i egen serv, og hun reducerede til 3-5 under stor jubel på Wimbledon-anlæggets bane 1.

Amerikaneren havde dog ikke overskud til at vise kampgejst, og umiddelbart efter servede Simona Halep da også sejren hjem.

Cori Gauff indledte Wimbledon ved at besejre den femdobbelte Wimbledon-vinder Venus Williams, der er 24 år ældre end landsmanden.

I tredje runde var Cori Gauff nede med to matchbolde mod sloveneren Polona Hercog, men amerikaneren afværgede dem og kom dermed blandt de 16 bedste ved Wimbledon.

Det var Cori Gauffs første deltagelse ved hovedturneringen i en grand slam-turnering på seniorplan.

