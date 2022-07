Bryder alle regler med dyre sko

Selv på en dag, hvor Nick Kyrgios opførte sig sjældent eksemplarisk på banen, kunne den 27-årige australier alligevel ikke lade være med at stikke til arrangørerne og Wimbledons hvide dress code.

Den iltre tennisspiller er hidtil blevet idømt to bøder ved græsturneringen i London. Han kan nu muligvis se frem til en tredje for at iføre sig røde sneakers efter kampen mod Brandon Nakashima på Centre Court mandag.

Kyrgios spillede, som Wimbledons regler foreskriver, i hvide sko under kampen, men efter sejren i fem sæt over amerikanske Nakashima skiftede han til sine røde sneakers, ligesom at han iførte sig en rød kasket, mens han blev interviewet på banen.

Da han bagefter blev spurgt om, hvorfor han bevidst havde brudt reglen om, at spillere skal være iført udelukkende hvidt på banen, svarede han:

- Fordi jeg gør, hvad jeg vil.

Adspurgt om han føler sig hævet over reglerne, tilføjede han:

- Nej, jeg er ikke hævet over reglerne. Jeg kan bare godt lide at have mine Jordans (Michael Jordan-basketballsko fra Nike, red.) på. Det er okay. Jeg tager nogle Triple Whites (navet på udelukkende hvide sneakers, red.) på i morgen.

Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Efter mandagens sejr på 4-6, 6-4, 7-6, 3-6, 6-2 over Brandon Nakashima mandag er Nick Kyrgios for første gang siden 2014 i en grand slam-kvartfinale.

Han skal således møde chileneren Cristian Garin onsdag.

Kyrgios, der rangerer som nummer 40 i verden, er under dette års Wimbledon blevet idømt to bøder på i alt 14.000 dollar svarende til cirka 99.600 kroner. Én bøde for at spytte mod en fan efter første runde og en anden for at bande i kampen i tredje runde mod Stefanos Tsitsipas.