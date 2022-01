Bryder magisk grænse

Midt i skuffelsen over at være ude af grand slam-turneringen Australian Open kan Holger Rune trøste sig med, at han nu er at finde i top-100 i verden.

På mandagens officielle verdensrangliste i tennis for herrer er Holger Rune nummer 99. Dermed er han rykket tre placeringer op. Det fremgår af ATP's hjemmeside.

Ranglisten har ikke nået at tage højde for kampene i Australian Open, så det er resultaterne forinden, listen er bygget på.

Holger Rune tabte natten til mandag dansk tid i fem sæt til sydkoreanske Kwon Soonwoo. Nederlaget i første runde lød på 6-3, 4-6, 6-3, 3-6, 2-6 efter lidt over tre timers spil.

Det var 18-årige Holger Runes debut som seniorspiller i hovedturneringen ved Australian Open.

Sidste år flirtede Holger Rune flere gange med at komme op i top-100, som han meget gerne ville have nået i 2021.

Det lykkedes akkurat ikke sidste år, men det er nu en realitet, at han befinder sig i det gode selskab.

Holger Rune indledte 2021 med at være lige inden for top-500, men siden er han støt og roligt avanceret på listen over de bedste spillere.