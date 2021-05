Bryder med 145 år gammel tradition

Sidste års Wimbledon-turnering blev aflyst på grund af corona. Årets turnering forventes spillet, men med blot 25 procent af tilskuerpladserne udfyldt.

Og når 2022-versionen spilles næste sommer, så bliver det med en ændring i turneringen, der ellers er kendt for stædigt at fastholde alle traditioner.

For første gang siden 1877 bliver turneringen således planlagt med kampe på søndagen i første uge - den såkaldte 'Middle Sunday'.

Denne søndag har gennem årene været hellig og uden kampe. Det har givet dagen lidt festival-stemning i området, mens mandagen til gengæld har været ekstra travl og har fået navnet 'Manic monday', fordi alle 1/8-finaler for både mænd og kvinder skulle spilles her.

Nu bliver 1/8-finalerne spredt ud.

- Manisk mandag bil blive savnet på samme måde, som vi savner spændingen ved 10 Premier League, der alle starter klokken 16 lørdag eftermiddag, men vi vil i det mindste kunne nyde hver enkelt 1/8-finalen lidt mere, siger BBC-journalisten Russell Fuller.

I Wimbledon spiller alle fortsat i hvidt. Foto: Sang Tan/Ritzau Scanpix

Wimbledon holder stadig fast i traditionen med, at alle spiller i hvidt tøj, ligesom der serveres jordbær med fløde for tilskuerne.

Årsagen til, at Wimbledon som den eneste grandslam-turnering aldrig har spillet søndag, skal angiveligt findes i, at turneringen spilles på græs, og underlaget har gennem årene altid trængt til en fridag med mulighed for at vokse lidt.

Moderne tider gør det imidlertid nemmere at pleje græsset, og samtidig åbner man nu for, at seere kan se flere kampe, når de spredes over en ekstra dag.

Roger Federer skal til også at spille søndag midt i Wimbledon, hvis han når så langt. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

På grund af regnvejr har Wimbledon-turneringen fire gange siden 1877 været tvunget til at spille kampe på den midterste søndag - det skete i 1991, 1997, 2004 og 2016, men nu bliver det altså permanent.

