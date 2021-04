Bryder Osakas stime på 23 sejre

Efter 23 sejre på stribe sluttede stimen onsdag aften dansk tid for den japanske tennisstjerne Naomi Osaka, som dermed tabte for første gang i 2021.

I WTA-turneringen Miami Open løb hun i kvartfinalen ind i et klart nederlag på 0-6, 4-6 til den 25-årige græker Maria Sakkari, som er nummer 25 på verdensranglisten.

Osaka var ellers foran med 3-0 i andet sæt efter et tidligt servegennembrud og lå lunt i svinget til at komme tilbage i kampen. Sakkari ville det anderledes. Hun brød Osakas serv to gange og løb med sejren.

Hvis Osaka havde vundet, havde hun fortsat haft chancen for at skifte sin plads som nummer to på verdensranglisten ud med førstepladsen, som australske Ashleigh Barty i øjeblikket er i besiddelse af.

Efter nederlaget, som var det første siden februar sidste år, erkendte japaneren, at netop muligheden for at stryge op som nummer ét måske havde presset hende.

- Sidst jeg sad her til pressemøde, tænkte jeg ikke rigtig på verdensranglisten, men så var der nogen, der spurgte mig til det, og så begyndte jeg at spekulere på det.

- Måske har jeg ubevidst lagt et pres på mig selv, men jeg føler, at jeg burde kunne hæve mig over det, selv om det var tilfældet, siger Naomi Osaka ifølge AFP.

Maria Sakkari er med sin sejr klar til semifinalen, hvor hun skal møde canadiske Bianca Andreescu.

Hos mændene bød kvartfinalerne også på en overraskelse. Topseedede Daniil Medvedev blev således slået ud af spanske Roberto Bautista Agus, som vandt med 6-4, 6-2.

Spanieren skal i semifinalen møde den 19-årige italiener Jannick Sinner, som i sin kvartfinale gjorde det af med kasakhiske Alexander Bublik.

Miami Open er en Masters 1000- turnering, som rangerer umiddelbart under grand slam-turneringerne.