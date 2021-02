Bryder sammen: Var det farvel?

Det er ikke noget ukendt fænomen, at Serena Williams kan være berørt efter et nederlag. Men måden, hun forlod Australian Open på i tårer var alligevel speciel.

Så speciel, at der nu spekuleres i, om det var legendens sidste grand slam. Om hun nu opgiver at hente den 24. grand slam, der ville tangere Margaret Courts rekord og gøre hende historisk.

Den milepæl har hun jagtet i årevis og over 11 grand slams, og hun har været så tæt på i fire tabte grand slam-finaler siden sin triumf i Melbourne i 2017. Senest dog for hele 18 måneder siden.

Og så er hun altså 39 år og mor til lille Olympia.

Spekulationen fik næring, da hun efter sit semifinalenederlag til Naomi Osaka på 3-6, 4-6 gennemførte et noget anstrengt pressemøde med til sidst at rejse sig med tårer i øjnene og forlade podiet med ordene: ’I’m done’ (jeg er færdig, red.).

En mismodig Serena Williams var fåmælt på sit pressemøde, hvor hun det meste af tiden gentog, at hun havde lavet alt for mange uprovokerede fejl i sin semifinale. Foto: Rob Prezioso/Tennis Australia/AFP/Ritzau Scanpix

Serena Williams har rejst sig fra stolen og forlader podiet i tårer. Foto: Rob Prezioso/Tennis Australia/AFP/Ritzau Scanpix

Inden da havde hun vinket med et særligt udtryk til publikum inde på Rod Laver Arena på sin vej mod omklædningsrummet.

Serena Williams vinker farvel til publikum på Rod Laver Arena. Var det sidste gang, de så hende? Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Og på pressemødet besvarede hun et relativt simpelt spørgsmål om, hvorvidt hun efter en god serie sejre bare havde haft en dårlig dag på kontoret, således:

- Jeg ved det ikke. Hvis jeg nogensinde skal sige farvel, ville jeg ikke fortælle det til nogen.

Forleden sagde hendes træner, franske Patrick Mouratoglou, at man måtte være realistisk omkring hendes chancer for at vinde endnu en grand slam.

-Jeg ved ikke, hvor længe hun vil spille. Hendes niveau er højt nok til at vinde en grand slam, men vi må forstå, hvad der ligger bag, og hvorfor hun ikke har været i stand til at vinde en. Der er en stor forskel på at nå en finale og at vinde den.

Hvorvidt amerikaneren stopper karrieren, er altså uafklaret, men mon ikke et dansk publikum under alle omstændigheder vil få hende at se?

Serena Williams har i alt fald flere gange givet tilsagn om, at hun kommer til København og Royal Arena for at spille en flere gange udsat farvel-kamp med veninden Caroline Wozniacki.

