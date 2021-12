Bryder tavsheden: Tv-vært kæmper med traume

Tingene kører langt fra på skinner for den tidligere tennis-superstjerne og nuværende tv-vært Jelena Dokic.

Den 38-årige australier med 57,4 tusind følgere på Instagram er kendt for at diskutere mental sundhed med sine fans, men i den seneste tid har hun ikke været aktiv på de sociale medier.

Nu bryder Dokic tavsheden og fortæller om en livskrise, der har sat hende på sidelinjen.

- Jeg går igennem en meget svær periode i mit liv lige nu og en stor forandring, og jeg har bare brug for tid til at komme mig og behandle den smerte og traume, som jeg er midt i, indleder hun i sit Instagram-opslag og fortsætter:

- Jeg ved, at mange af jer har skrevet til mig, selvom jeg ikke har svaret. I skal bare vide, at jeg har set jeres beskeder, og jeg sætter stor pris på dem, men jeg er ikke et godt sted lige nu til at svare og kommunikere med jer alle, ligesom jeg plejer at gøre, og det undskylder jeg for.

Dokic skriver også i opslaget, at hun fortsat vil holde en pause fra Instagram lidt længere tid endnu, og hun takker alle for forståelsen.

Det er ikke første gang, at den tidligere tennisstjerne møder modgang uden for tennisbanen. En sygdom i skjoldbruskkirtlen i 2017 gjorde, at Dokic gik fra 60 til 120 kilo på ét år.