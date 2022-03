Bryder ud i gråd efter fornærmelse

Den japanske tennisstjerne Naomi Osaka kom sig aldrig over et fornærmende råb fra en tilskuer, da hun søndag morgen dansk tid blev slået ud af Indian Wells i anden runde.

Hun tabte 0-6, 4-6 til russeren Veronika Kudermetova, men det kunne være gået anderledes, hvis ikke det var for en tilskuers upassende råb.

Efter at Osaka havde tabt kampens allerførste parti, råbte en tilskuer 'Naomi, you suck'. Den fornærmelse satte sig i japaneren, og den tidligere grand slam-vinder var aldrig i nærheden af at få greb om opgøret.

Osaka drager ligheder til den hetz, som Serena Williams blev udsat for samme sted i 2001, og som medførte, at Williams droppede den ellers prestigefyldte turnering øst for Los Angeles i 14 år, før hun vendte tilbage.

Williams-søstrene blev buhet ud ved finalen i 2001, og buh-råbene havde racistiske undertoner, mener de.

Naomi Osaka kunne ikke få de opsigtsvækkende billeder fra 2001 ud af hovedet under kampen mod Kudermetova.

- Jeg er blevet udsat for den slags råb tidligere, hvor det ikke har gjort indtryk på mig, siger japaneren ifølge Reuters.

- Men når det sker lige her, er det noget andet. Jeg har set videoen af Serena og Venus Williams blive buhet ud her, og hvis man ikke har set den, bør man se den. Jeg ved ikke hvorfor, men den sekvens blev genafspillet i mit hoved en masse gange i dag.

- Jeg forsøger ikke at begynde at græde, siger en tydeligt påvirket Osaka med knækket stemme.

I september sidste år tog hun sig en frivillig pause fra tennis for at sætte fokus på sit eget mentale helbred.

Det skete efter et turbulent år, hvor Osaka trak sig efter første runde ved French Open, da hun blev truet med at blive smidt ud af turneringen, fordi hun ikke ønskede at stille op til de obligatoriske pressemøder. Derefter droppede hun også Wimbledon.