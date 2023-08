Buldrer videre: Velkommen tilbage, Wozzy!

Caroline Wozniacki er videre til anden runde i US Open efter en sikker sejr i to sæt over Tatiana Prozorova

De danske tennisfans måtte gå slukørede i seng med Holger Runes chokexit i US Open mandag aften.

Men heldigvis var der masser at glæde sig over for de morgenfriske, da Caroline Wozniacki stensikkert ekspederede russeren Tatiana Prozorova ud i to sæt med cifrene 6-3 og 6-2 tirsdag morgen.

Foto: Jonas Olufson

Nok var det ikke verdens sværeste lodtrækning, som Caroline Wozniacki havde fået i første runde af turneringen, men man kan som bekendt kun slå den, som man står over for.

Og nu har den danske superstjerne tilmed vist, at hun stadig kan finde ud af at vinde, når det hedder stor scene og grand slam.

Carolines niveau

Der er ingen tvivl om, at Caroline Wozniacki får banket mere og mere rust af kroppen for hver kamp hun spiller.

Hun spillede med stor stabilitet og fik sat sin modstander på prøve med nogle rigtig gode servepartier og en tung baghånd.

Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Der mangler stadig en hel del hos Caroline Wozniacki, før hun er tilbage på fordums styrke. Men mindre kunne også gøre det i dag.

Den 19-årige russer gik offensivt til værks, men var på ingen måde nogen superserver, og det blev straffet af Wozniacki.

I dag vandt erfaringen.

Carolines humør

Selvom comebacket indtil videre ikke har været med den helt store succes, så ligner Caroline Wozniacki ikke en, der har fortrudt beslutningen et eneste sekund.

Lige siden hun stemplede ind i US Open har hun været et stort smil, og heldigvis er der al mulig grund til at smile videre efter kampen i dag.

Foto: Jonas Olufson

Der er mange øjne, der er rettet mod hende her i New York, men den danske superstjerne havde selv kun øjnene på bolden.

Hun fik en af de helt store arenaer, men lod sig på ingen måde tynge af begivenheden.

Dagens es

Kære USA, I har jeres darling tilbage!

Selvom Caroline Wozniacki har været væk fra sporten i over tre år, så har de på ingen måde glemt hende i Guds eget land.

Annonce:

Da den danske superstjerne trådte ind på gulvet på Louis Armstrong Stadium lød der et gigantisk jubelbrøl fra tilskuerrækkerne.

De havde tydeligvis savner hende. Og naturligvis kvitterede Miss Sunshine med et kæmpe tandpastasmil.

Dagens out

Caroline Wozniacki var begunstiget af en god lodtrækning i første runde, men allerede fra runde to bliver det markant sværere.

Her venter nemlig verdens nummer 11, Petra Kvitova.

Tennisfansene kan derfor se frem til lidt af et legendeopgør mellem de to tidligere grand slam-vindere.

Foto: Jonas Olufson

Men selvom de begge har meritterne i orden, burde tjekken alligevel være på et langt højere niveau end Wozniacki på nuværende tidspunkt.

Der skal dansk magi til, hvis Wozniacki skal gå videre her.