Canada triumferer i historisk Davis Cup-triumf

Canada har for første gang vundet Davis Cup i tennis.

Søndag afgjorde Felix Auger-Aliassime og Denis Shapovalov således finaledysten mod Australien, så doublekampen blev overflødig.

I spanske Malaga lagde Shapovalov ud med en stensikker sejr på 6-2, 6-4 over Thanasi Kokkinakis på godt halvanden time.

Og lidt senere fulgte verdens nummer seks, formstærke Felix Auger-Aliassime, op med 6-3, 6-4 Alex de Minaur, der er nummer 24 på verdensranglisten.

De Minaur fightede godt og tilspillede sig hele otte breakbolde i fire forskellige partier. Men 22-årige Auger-Aliassime viste stor mental styrke og reddede dem alle - blandt andet blev 0-40 ved stillingen 3-2 i andet sæt forvandlet til 4-2.

Dermed var den første canadiske triumf i Davis Cup en realitet, og det var samlet set en mindre overraskelse.

I finalen mod Australien var de to canadiske esser godt nok favoritter, men Canada var i første omgang slet ikke kvalificeret til Davis Cup-slutspillet.

Uden Shapovalov og Auger-Aliassime tabte Canada i marts 0-4 til Holland i kvalifikationen og havde derfor brug for et wildcard for at komme blandt de 16 deltagere.

Her blev Canada seedet som nummer seks og sneg sig i september kun knebent videre fra gruppespillet foran Serbien, inden Tyskland og Italien i denne uge blev elimineret efter 2-1 i kampe på vej til søndagens finale.

Australien var ledet af kaptajn Leyton Hewitt for første gang i 19 år en del af Davis Cup-finalen. Men det blev ikke til sejr i landsholdsturneringen, som Australien var vundet 28 gange siden første triumf i 1907.