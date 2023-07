Så skete det.

Efter 45 sejre i træk på Centre Court er den syvdobbelte Wimbledon-vinder Novak Djokovic blevet besejret.

Og dermed vinder den blot 20-årige spanske superstjerne og verdensetter Carlos Alcaraz årets udgave af den prestigefyldte grand slam-turnering i London.

Det er spanierens anden grand slam-titel, og Alcaraz er tilmed den tredjeyngste vinder af Wimbledon. Det er kun legenderne Bjørn Borg og Boris Becker, der har vundet turneringen i en yngre alder end 20.

Carlos Alcaraz lod sig falde i græsset, da han vandt finalen. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Stort drama

Det var et sandt drama, der udspillede sig på Centre Court, og kampen skulle ud i fem sæt, før Alcaraz kunne lade sig falde i græsset som vinder.

Han vinder med cifrene 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4.

Alcaraz kom dårligt fra start, men lod sig ikke kue. I stedet gav han straks svar på tiltale og brød Djokovic til 2-0 efter to partier med dobbelt så mange Djokovic-fejl som i hele første sæt. Den serbiske tenniskonge sled sig dog hurtigt tilbage, efter at to meget tætte partier gik hans vej.

Ved 6-5 og sætbold i tiebreaken havde Djokovic chancen for at gøre vejen tilbage meget lang for Alcaraz, men spanieren stod imod. Han holdt serv to gange, og på sin første sætbold leverede han en fantastisk baghåndsreturnering på Djokovics serv, som serberen end ikke forsøgte at nå.

Carlos Alcaraz vinder Wimbledon efter et vildt drama mod Novak Djokovic. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Maratondyst

Alcaraz fastholdt sit momentum fra start i tredje sæt. Han brød Djokovic i sættes første parti, og da serberen havde to breakbolde ved 1-2, stod Alcaraz flot imod, kæmpede tilbage og holdt serv til 3-1. Og efter en maratondyst på over 25 minutter i næste parti kørte Alcaraz sættet hjem med 6-1.

Alcaraz fortsatte med at ligne spilleren med overskud fra start i fjerde sæt. Men Djokovic hang på og skulle ikke efterlades mange åbninger. Serberen lykkedes endelig med at få et brud til 3-2, da Alcaraz sjuskede en enkelt gang ved nettet.

Og det var nok for Djokovic til at finde en vej tilbage i opgøret, og med 6-3 sendte han kampen ud i et femte og afgørende sæt.

Novak Djokovic er ikke vant til at tabe finalen ved Wimbledon. Han var dog fuld af respekt over for sin unge modstander, da han blev interviewet efter kampen. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

En smadret ketcher

Storspillet fortsatte fra verdensetteren, der straks efter brød Djokovic. Det fik frustrationer frem i Djokovic, da han smadrede sin ketcher på nettets ene stolpe.

Mens kampuret nærmede sig femte time, fulgtes de to ad frem til 5-4, hvor Alcaraz kunne serve triumfen hjem. Og det var ikke til at se på den unge spanier, at han var ved at vinde Wimbledon. Der var både overskud til stopbold og lob, inden han tog sejren på sin første matchbold i kampen.