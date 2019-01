Caroline åbner ballet med Federer: - Det er helt fantastisk

- Det var fedt, at han vandt samme år, som jeg gjorde. Det gjorde det lidt specielt, siger Caroline Wozniacki, der mandag deler bane med den anden mester

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki og Roger Federer.

Prime time. På store Rod Laver Arena.

På turneringens første spilledag.

Sådan må og skal det være med de to forsvarende mestre, men for danskeren er det nu alligevel lidt specielt, at hun deler aftenprogrammet med netop den schweiziske superstjerne.

- Det er jo helt fantastisk at være sammen med ham på programmet, siger hun med et smil, der nærmest når fra øre til øre.

- Han er et ikon. Så det er en god fornemmelse.

- Det var fedt, at han vandt samme år, som jeg gjorde. Det gjorde det lidt specielt at stå der sammen med ham, siger Caroline Wozniacki, der åbner ballet mandag aften tidligst klokken 19 mod belgiske Alison Van Uytvanck.

Det betyder, at man kan følge med hjemme fra skærmene i Danmark fra cirka klokken 9 om morgenen.

Efter hendes kamp følger Roger Federers førsterundekamp mod usbekeren Denis Istomin.

Caroline Wozniacki og Roger Federer tager den første dans sammen på Rod Laver Arena. Foto: AP

Denne lørdag afholder Australian Open den såkaldte Kids Day, så anlægget vrimler med børn, og inde på Rod Laver Arena spiller nogle af dem mod stjernerne.

Sidste år var netop Caroline og Federer hovednavnene. Et par uger senere var de mestre.

- Ja, det var meget sjovt, og vi fik nogle gode billeder sammen, siger Caroline Wozniacki, der trods sin egen status næsten kan virke lidt ’starstruck’, når hun taler om schweizeren.

