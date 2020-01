Caroline afslører stram kalender: Skal presse bryllupsrejse ind

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Idrætsfolk kan blive ramt af en tomhedsfornemmelse, når de stopper karrieren. Den kommer næppe til at ramme Caroline Wozniacki.

- Jeg har sagt til David, at når jeg træk mig tilbage, så ønskede jeg for os, at vi bare kunne chille et stykke tid og lave absolut ingenting. Men de næste seks måneder får jeg faktisk mere travlt, end mens jeg været på tennisturen, siger hun.

- Min kalender er faktisk pakket indtil slutningen af maj og starten af juni. Enten med nye, sjove ting, som jeg altid gerne har villet lave, eller med ting, som jeg ikke anede, jeg havde lyst til, men som pludselig er dukket op.

- Nogle af dem kan jeg ikke sige noget om, men jeg har et par sjove projekter på vej. Vi arbejder også på at udvikle gigt-fonden (hun er ambassadør for, red.).

- Jeg skal på skiferie med familien, og der venter også et par tøseferier. Vi skal også prøve at klemme en bryllupsrejse ind, tilføjer hun med et skævt grin.

Caroline glæder sig til at tage på skiferie med sin far Piotr og resten af familien. Foto: Roger Parker

Det ændrer sig til et lidt vemodigt smil på spørgsmålet om, hvad hun kommer til at savne mest fra sin tenniskarriere.

- Det kommer helt sikkert til at være de sekunder efter, at jeg har vundet en stor kamp eller en vigtig bold. Og det er noget, som jeg ikke tror man kan få på samme måde med andre ting, jeg kommer til at lave.

- Kan du beskrive den følelse?

- Det bobler, og det er en forløsning. Det er ikke aggressivitet men mere adrenalin, og der er en masse følelser, der kommer ind. Sådan har man i de første tre-fire sekunder, og så er man videre.

- Hvad kommer du ikke til at savne?

- Jeg glæder mig til selv at kunne lave en plan for, hvor jeg skal være hvornår, til at bruge mere tid med venner og familie og til at komme ud at se nogle af de steder, jeg altid gerne har villet se. Og så glæder jeg mig til, at når jeg rejser, så foregår det på mine egne præmisser og ikke på, at jeg skal være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.

Caroline vil savne de små skud af adrenalin efter en vigtig bold eller sejr. Foto: MICHAEL BRADLEY / AFP

I første omgang påtænker Caroline Wozniacki at blive i Australien og rejse lidt rundt sammen med sin mand, David Lee, før de formentlig også tager New Zealand med på rejseprogrammet.

