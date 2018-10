Caroline: - Alle har vel tænkt over det, men jeg er ikke nået frem til et svar

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Hun har allerede meldt sin ankomst til flere turneringer næste år, og nu bekræfter Caroline Wozniacki det selv med et nik: Ja, hun agter at spille hele 2019-sæsonen, men om det også er hendes sidste, ved hun ikke.

- Jeg har ikke kigget længere frem. Jeg kigger altid kun en sæson frem. Og nej. Jeg har faktisk ikke tænkt over det, siger tennisstjernen, der heller ikke har tænkt over, på hvilken måde hun i givet fald vælger at stoppe karrieren.

- Alle har vel tænkt over det, men jeg er ikke nået frem til et svar. Men når jeg stopper, vil jeg have det okay med det.

- Om jeg vil slappe af et stykke tid eller holde mig selv travl, aner jeg ikke. Det er jeg heller ikke nervøs for. Jeg tror, at det næste kapitel under alle omstændigheder bliver spændende.

Caroline og David har endnu ikke bestemt, hvor deres præmiebørn skal bo og gå i skole. Foto: Ritzau Scanpix

For nylig købte hun og hendes amerikanske forlovede, David Lee, en 687 kvadratmeter stor luksuslejlighed på liebhaver-øen Fischer Island i Miami, så om ikke andet kan hun kan holde sig selv travl med at gøre rent.

Mens det ærgrer hende lidt, at købet er nået ud i offentligheden, så indikerer det ikke, at parret har valgt at slå sig ned i USA, siger hun:

- Nej. Jeg tror, vi kommer til at bo lidt i Europa og lidt i USA i nogle år, indtil vi har skolesøgende børn. Så skal du have en base et sted.

Caroline og David får god plads på Fischer Island, men de har endnu ikke besluttet sig for, hvor den fremtidige base skal være. Foto: miamicondoinvestments

Se også: Million-regn i Miami: Wozniacki køber KÆMPE luksus-hjem