Caroline efter nedturen i New York: - Stadig en flot sæson

NEW YORK (Ekstra Bladet): I nederlagets stund trøstede Caroline Wozniacki sig med tanken om, at 2018 blev året, hvor hun nåede et helt særligt mål, og derfor vil den altid stå som noget særligt.

At hun skuffende tabte i tredje runde i French Open, anden runde i Wimbledon og nu igen i US Open, kan ikke skygge for lyset af trofæet fra Melbourne.

- Jeg vil altid sige, at det har været en flot sæson, fordi jeg vandt min første grand slam. Jeg har vundet så mange turneringer gennem min karriere, men jeg havde aldrig vundet en grand slam. Uanset hvad der sker i de sidste turneringer i år, har det stadig været et stort år på grund af Australian Open, sagde hun efter nederlaget til Lesia Tsurenko.

- Hvis jeg ikke havde vundet i Australien, ville det være en anden snak. Men det gjorde jeg, og det er jeg meget stolt af. Det er noget, som ingen kan tage fra mig.

Nederlaget til Tsurenko i anden runde af US Open kan ikke ødelægge sæsonen på grund af triumfen i Melbourne, mener Caroline Wozniacki. Foto: AP

Titlen i Eastbourne blev hentet på imponerende spil, men ellers har der været langt mellem snapsene efter januars triumf.

- Græssæsonen var lidt skuffende med Wimbledon, fordi jeg følte, at jeg virkelig spillede god tennis. Men sådan skulle det ikke være, sagde Caroline Wozniacki, der fik en skadesplaget, amerikansk hardcourtsæson.

- Denne del af sæsonen glæder jeg mig altid meget til, og jeg plejer altid at spille godt her. Jeg ville afgjort gerne have spillet mere og nået længere.

- Men det er som det er. Nu må jeg bare sikre mig, at min krop bliver 100 procent, og så vil jeg tage til Asien og spille det bedste, jeg kan.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger spiller Wozniacki kun i kinesiske Wuhan og Beijing, før hun formentlig kvalificerer sig til sæsonfinalen i Singapore, hvor hun er forsvarende mester.

Caroline Wozniacki i US Open 2018, rangeret 2: 2. runde (Lesia Tsurenko, Ukraine) 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

