Caroline er en stjerne - og New York elsker stjerner

The New York Times-journalisten Matt Futterman forklarer, hvorfor Caroline Wozniacki er en superstjerne i USA

Hun har vundet en grand slam og har ligget nummer et på verdensranglisten.

Det er bestemt ikke alle tennisspillere, der kan prale af at have opnået det - men Caroline Wozniacki er ej heller ene om at have den slags meritter.

Alligevel er det, som om Caroline Wozniacki bare er en lidt større stjerne end stort set alle andre til US Open.

- Ud over at være en stor spiller, tidligere verdensetter og grand slam-vinder, så er hun også en stjerne. Og New York elsker stjerner, fortæller The New York Times-journalisten Matt Futterman, da Ekstra Bladet møder ham til US Open.

Har taget byen til sig

Det kendisgale amerikanske publikum har for længst taget hende til sig som en af deres egne.

Og lige nu er der eufori over, at 'Miss Sunshine' er vendt 'hjem'.

- Jeg tror aldrig, hun har boet her i New York. Men hun har alle ingredienserne til det.

Annonce:

- Der er mange spillere, der ikke kan lide byen. Den er for larmende. For kaotisk. Og så er der spillere, der er i stand til at bruge energien fra den. Sådan er Caroline, siger Matt Futterman.

Foto: Jonas Olufson

På pressemøderne under US Open har Caroline Wozniacki fortalt om, hvordan hun elsker at bruge byens uendelige muligheder.

- Hun tager sine børn med i parken. Hun tager på museer. Hun går op i mode. Hun er i Vogue. Hun er bare en slags neworker, siger The New York Times-journalisten.

Den tidligere New York Knicks-spiller David Lee er fast tilskuer til sin hustrus kampe. Foto: Jonas Olufson

Ikke mindst er Caroline Wozniacki god til at omgive sig med de rigtige mennesker.

- Alle ved, hvem Caroline Wozniacki er. For det første er hun gift med en New York Knicks-spiller. Hun har været forlovet med Rory McIlroy. Alle ved, at hun har et tæt venskab med Serena Williams. Hun optræder i sportsdækningen, men også i modemagasiner. Hun er bare en rigtig berømthed, siger han.

Serena Williams og Caroline Wozniacki er tætte veninder. Foto: Eduardo Munoz/Ritzau Scanpix

Vil aldrig gå imod hende

Fansene i New York er ikke de eneste, der er glade for at se Caroline Wozniacki tilbage.

Annonce:

Arrangørerne har belønnet hendes comeback med først en kamp på US Open-anlæggets næststørste bane, Louis Armstrong Stadium, og siden to kampe på Arthur Ashe Stadium, der er den største tennisarena i verden.

Foto: Jonas Olufson

Indtil videre har publikums kærlighed været 100 procent på Caroline Wozniackis side. Men hvordan bliver det, når hun søndag står over for amerikanernes nye guldfugl,19-årige Coco Gauff, der bliver spået at blive den næste Serena Williams?

- Det her publikum har altid elsket Caroline. Det var her, hun første gang for alvor havde succes med sin finale i 2009.

- Uanset hvor stor entusiasme der er for Coco, så kommer de ikke til at være antagonistiske mod Caroline. Det bliver selvfølgelig en larmende atmosfære, men det har hun prøvet før. Den del bliver ikke noget nyt for hende, siger Matt Futterman.

Coco Gauff venter i fjerde runde for Caroline Wozniacki. Foto: Jonas Olufson

Atletisk og yndefuld

Caroline Wozniacki har indtil videre imponeret alt og alle ved at have det niveau, som hun har allerede nu.

Annonce:

- Jeg er en smule overrasket over, at det er gået op i en højere enhed så hurtigt for hende. Men hvad jeg ikke er overrasket over, er, hvor atletisk og yndefuld hun ser ud på banen. Fordi det er sådan, jeg husker hende. Hendes bevægelser. Hendes fart, siger han.

På trods af Caroline Wozniackis imponerende indtog i US Open indtil videre, spår han en sejr til Coco Gauff.

Foto: Jonas Olufson

Men hvis Wozniacki ender med at tage sejren, så er der tilladelse til at drømme om dansk grand slam-succes. Også selvom modstanderne formentlig hedder Iga Swiatek og Elina Rybakina i de næste to opgør.

- Hvis hun slår Coco, så betyder det, at hun er i form. Og at hun bliver bedre - meget hurtigt. For hver kamp.

- Hun har ingen frygt. Intet at miste. Hun kan spille frit og bare nyde det. Det kan være en stor fordel mod spillere, der har problemer med at nyde det på grund af presset, siger Matt Futterman.