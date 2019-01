Caroline erkender: Nerverne spiller da med

Caroline Wozniacki kunne godt have brugt en mindre tricky modstander i første runde, men nu må hun finde fokus og lukke titelforsvaret ude

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Når man går ind til en første runde, er man altid lidt nervøs, men jeg har trænet godt og slået til rigtigt mange bolde.

Caroline Wozniacki tilføjer det sidste, som skal hun berolige sig selv.

For hun kunne måske godt have brugt en mere ’typisk’ modstander i en nervøs, første runde ved en grand slam, hvor hun ovenikøbet er forsvarende mester.

Men nu handler det om en alt andet end typisk modstander i skikkelse af belgiske Alison van Uytvanck.

- Jeg prøver at tager det som alle andre kampe. Prøver at komme godt fra start. Jeg skal fokusere mere på mig selv end på modstanderen, siger hun.

- Det er en god fornemmelse, at det hele lykkedes her sidste år, men når jeg kommer ud i morgen er det om at starte forfra, og så er det fokus fra første bold og første parti.

I dag skal Caroline Wozniacki tage sit første skridt mod et titelforsvar. Foto: Ritzau Scanpix

Sejren på gruset i Rom sidste år er deres eneste, indbyrdes opgør. Og selv om der er tale om to vidt forskellige kampsituationer, så kan hun godt bruge den til lidt, mener hun.

- Jeg har i alt fald prøvet at spille imod hende før, så jeg ved, hvad jeg er oppe imod.

- Hun har en god serv og spiller meget atypisk, meget fladt og aggressivt. Hun kan mikse tempoet op.

- Det handler for mig om at være fokuseret hele tiden og få så mange returneringer i spil som muligt. Og så skal jeg selv serve godt, siger Caroline Wozniacki, der server Australian Open i gang lidt efter klokken ni mandag morgen, dansk tid.

Caroline Wozniacki i Australian Open 2018, seedet 2 Vinder: Simona Halep 7-6, 3-6, 6-4 2017, seedet 17 3. runde: Johanna Konta, Storbritanien, 6-3 6-1 2016, seedet 16 1.runde: Yulia Putintseva, Kazakhstan, 1-6 7-6(3) 6-4 2015, seedet 8 2. runde: Victoria Azarenka, Hviderusland, 6-4 6-2 2014, seedet 10 3. runde: Garbiñe Muguruza, Spanien, 4-6 7-5 6-3 2013, seedet 10 4. runde: Svetlana Kuznetsova, Rusland, 6-2 2-6 7-5 2012, seedet 1 Kvartfinale: Kim Clijsters, Belgien, 6-3 7-6(4) 2011, seedet 1 Semifinale: Na Li, Kina, 3-6 7-5 6-3 2010, seedet 4 4. runde: Na Li, Kina, 6-4 6-3 2009, seedet 12 3. runde: Jelena Dokic, Australien, 3-6 6-1 6-2 2008, seedet 64 4. runde: Ana Ivanovic, Serbien, 6-1 7-6(2) Vis mere Luk

