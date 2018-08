Caroline får hård kritik af sin bror: - Det er mig simpelthen en gåde

- Det burde ikke ske for en spiller, der ligger nummer to og trods alt ikke er 18-19 år længere, sagde Patrik Wozniacki om sin søsters nedsmeltning

Inde på banen var Caroline Wozniacki i stigende grad frustreret, og i TV2 Sport’s kommentatorboks var det samme tilfældet hos hendes bror, Patrik, der havde mere end svært ved at forstå, hvordan hun kunne smide sejren væk mod 20-årige Aryna Sabalenka.

- Man skulle tro, det var Caroline, der var den 20-årige og urutinerede i denne situation. Det var ikke godt, sagde han, da hun havde forsømt muligheden for at serve den lange og tætte kamp hjem.

Det skete i en uskøn blanding af dårlige beslutninger, server og slag på den ene side, og en række verbale udfald og bebrejdende blikke ud mod hendes far og træner, Piotr Wozniacki, på tribunen. Fokus var væk, og det var partiet kort efter også på dobbeltfejl nummer to.

Inden det famøse serveparti havde hun ved stillingen 7-5, 2-6, 5-3 misbrugt tre matchbolde i sin hårdtslående modstanders serv.

- Det er ikke nu, det er tid til at blive frustreret. Der skal være fuld fokus, kommenterede Patrik Wozniacki undervejs.

- Hvis Caroline taber det her opgør, skal hun ikke skyde skylden på andre end sig selv. Hun kan ikke begynde at vifte ud efter min far. I den her situation, hvor hun server for kampen, så siger han kun ting, som hun skal koncentrere sig om. Han vil intet sige for at irritere hende.

- I en kamp, hvor hun er så presset, fordi Sabalenka spiller så godt, står hun lige pludselig med chancen for at serve kampen hjem, og så vælger hun ikke at være fokuseret fra første bold.

Kort efter tabte hans søster tredje sæt i en tiebreak.

- Det er mig simpelthen en gåde og burde ikke ske for en spiller, der ligger nummer to i verden og har de meritter, hun har. Hun er trods alt ikke 18-19 år længere. Hun er 28 og har stået i de her situationer mange gange før, konkluderede Patrik Wozniacki efter kampen.

Caroline Wozniacki spillede med en stor forbinding om sit højre lår men bedyrede efter kampen, at skaden ikke var noget problem længere. Foto: Ritzau Scanpix

Caroline Wozniacki, som med en større bandage på højre lår spillede sin første kamp efter nederlaget i anden runde i Wimbledon, var selv særdeles skuffet og kort for hovedet på den efterfølgende pressekonference.

- Jeg vandt ikke mine matchbolde. Jeg havde mulighederne men tog dem ikke, konstaterede danskeren, der i modsætning til hendes pressemøde i Wimbledon denne gang huskede at rose sin modstander.

- Hun spiller virkelig godt og meget aggressivt. Hun server stort. Men selvfølgelig er det skuffende at tabe sådan en kamp, som du har muligheden for at vinde, sagde Caroline Wozniacki og forsikrede, at hun fysisk var i fin forfatning.

Efter finalepladsen sidste år tabte hun med nederlaget 525 point på verdensranglisten men ser dog ud til at beholde sin andenplads en tid endnu.

I det sammenpressede program skulle Sabalenka kort efter i kamp mod belgiske Elise Mertens, og her rakte kræfterne ikke. Efter at have taget første sæt, tabte hun.

Caroline Wozniacki, der forleden måtte trække sig fra turneringen i Washington på grund af lårskaden, har nu kun turneringen Western & Southern Open i Cincinnati i næste uge til at forberede sig til US Open i New York, som starter 27. august.

