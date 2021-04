Caroline fatter det ikke: Hvordan er det muligt?

Man skal vist have levet under en sten, hvis ikke man kan imponeres over Serena Williams' karriere, men for nylig gik det op for veninden Caroline Wozniacki, at amerikanerens bedrifter faktisk var endnu større, end hun før havde opdaget.

Det kom frem i en snak med Chris Evert sammen med med-mestrene Martina Navratilova og Martina Hingis, hvor det at blive mor som tennisspiller blev omtalt.

Sidstnævnte noterede sig, at hun er jævnaldrende med Williams, men hun kunne ikke forestille sig at gøre som hende.

- Jeg kunne slet ikke forestille mig at gå ud på banen - slet ikke i form - jeg ville ikke holde et øjeblik, sagde Martina Hingis med et stort grin, hvortil Wozniacki svarede:

- Jeg sagde til Serena: Jeg havde selvfølgelig enorm respekt for dig allerede og alle de ting, du har gjort på og udenfor banen, men nu forstår jeg, hvad det vil sige, at være gravid - og så at vinde en grandslam. Jeg forstår ikke, hvordan det er muligt. Jeg lå bare i sengen en dag og følte, jeg var ved at dø, og tænkte: Hvordan er det muligt?

Serena har dog ikke formået at gå hele vejen, selvom hun på imponerende vis har været i fire grandslam-finaler siden datterens fødsel i 2017.

Wozniacki kan selv se frem til en stor sommer.

- Jeg kan ikke vente med at møde vores lille pige til juni, skrev Wozniacki ekstatisk i sin annoncering af graviditeten.