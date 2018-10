Caroline føler med vennen efter tragedie: - Det er forfærdeligt

SINGAPORE (Ekstra Bladet): I 2011 vandt Michael Mortensen som den første danske tennistræner sensationelt en grand slam-titel i single med kinesiske Li Na.

Et halvt år senere brast hans verden sammen med tabet af datteren Filippa efter en trafikulykke.

Det hele er beskrevet i hans netop udkomne biografi, Grus, hvor både Caroline og Piotr optræder i forskellige roller men ikke mindst som Mortensens venner.

Han har trænet Caroline i flere omgange, og det var Piotr, der skaffede ham det spektakulære job hos verdens daværende nummer seks.

Bogen er først lige landet i Team Wozniacki, men allerede før læsningen er de berørte. Som de i den grad var det, da tragedien indtraf.

- Jeg har kendt Michael i rigtigt mange år. Han er en ven af familien. En sød og positiv ven. Han har også været blandt de mest engagerede folk, jeg kunne træne med, når jeg var i Danmark, siger Caroline.

- Det er svært for os andre udefra at fornemme, hvad der går igennem folk, når sådan noget rammer, så man prøver bare at lytte, når de taler, hvis de har lyst til det. Og ikke spørge for meget, hvis de ikke har lyst.

- Jeg var helt sikkert meget berørt. Det er forfærdeligt, når det sker for ens barn.

Michael Mortensen har flere gange trænet med Caroline i Danmark. Her følger han en kamp i Farum. Foto: Lars Poulsen

Hun og Piotr kaldte Michael Mortensen ud på WTA-turen i det tidlige forår 2014 efter bruddet med svenske Thomas Högstedt. Det blev ikke nogen succes, fordi han, som han selv har forklaret det, ikke følte, at han kunne trænge ind til Caroline.

- Alligevel var det fint, at han kom. Det var en god impuls på det tidspunkt. Han er meget fornuftig og positiv, og i perioden efter Högstedt havde vi brug for positive impulser, fortæller Piotr Wozniacki.

- Jeg ser Michael som en meget god ven. Det er helt vildt, hvad der skete for ham og familien, Maria og Sarah. Det var så ulykkeligt, at de kom i den situation.

- Det var utroligt svært at finde en måde at hjælpe på som ven og som menneske, for det er en personlig tragedie, som det er umuligt at rumme. Det er godt, at han har lavet den bog nu. Det kan måske være en terapi for ham.

Efter datterens dødsfald var Michael Mortensen nødt til blive hjemme hos familien og sætte sin internationale karriere på stand by, men nu føler han sig klar til et nyt WTA-eventyr.

Se også: Efter tragedie: Dansk toptræner skimter comeback

Se også: Piotr klar i mælet: Det er jo racisme mod os trænere

Se også: Et af årets højdepunkter: Legender græd med Caroline

Se også: Wozniacki til tops: Hædres i flere kategorier