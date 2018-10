Caroline før knald-eller-fald kamp: Havde hellere mødt en anden

- Jeg ved, at tingene kommer til at gå hurtigt - forhåbentlig hurtigt i min retning, siger Wozniacki før skæbnemødet med Kvitova

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Det er en knald-eller-fald kamp. Og det foregår mod en knald-eller-fald modstander, der kan svinge mellem det sublime og det katastrofale.

Caroline Wozniacki kan se frem til et yderst stressfyldt opgør mod tjekkiske Petra Kvitova i anden gruppekamp, og hun vedgår, at hun hellere havde mødt en anden type end den slagkraftige tjekke.

- Det er klart, at det ville være rarere at møde en, man kunne få en rytme imod, som man kunne konstruere pointene imod og få noget spil i gang, siger hun.

- Her handler det for mig om bare at få så mange bolde som muligt ind i banen, returnere dybt og fokusere på min egen serv.

- Det er det, jeg kan gøre, for jeg ved, at jeg ikke får nogen rytme, og at tingene kommer til at gå hurtigt. Forhåbentlig kommer de til at gå hurtigt i min retning, siger hun med et afsluttende smil.

Det er længe siden, hun har luftet det efter en kamp mod Kvitova, der har vundet deres seneste fire indbyrdes opgør og fører 8-5 i det samlede regnskab.

De to har mødt hinanden i alle sæsoner siden 2009, og danskerens seneste sejr ligger tilbage i 2014.

De forventes på banen kort efter klokken 13.30, dansk tid.

