Caroline fortjener den største respekt

At Caroline Wozniacki vælger at stoppe karrieren, kommer næppe som nogen stor overraskelse for ret mange.

Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har fået netop det spørgsmål det seneste år.

At folk – og navnlig hendes fans - har tænkt sådan, hænger selvfølgelig sammen med, at Caroline Wozniacki for halvandet år siden fik konstateret kronisk leddegigt. En djævelsk joker i en atlets karriere. For sygdommen kan dukke op uden varsel, og et udbrud har selvfølgelig indflydelse på præstationsevnen.

I toppen af verdens konkurrencemæssigt hårdeste sportsgren for kvinder er der ikke råd til at give selv få procenter væk i forhold til toprivalerne.

Det seneste år har Caroline desuden været ramt af andre, fysiske skader, og det har utvivlsomt gjort ondt på mange at følge hendes desperate forsøg på hele tiden at genfinde noget i retning af en topform.

Det har gjort ondt på hendes fans – og givetvis også hende selv – at se hende tabe til lavere rangerede modstandere, som hun normalt ville krølle sammen i to sæt.

Hendes far og træner, Piotr Wozniacki, har ligeledes udtrykt frustration over ikke at kunne arbejde kontinuerligt på træningsbane med en fit atlet.

Piotr Wozniacki har ikke veget fra Caroline side gennem hendes karriere. For ham bliver det nu også tid til at trække sig tilbage fra det omrejsende tenniscirkus. Foto: Tariq Mikkel Khan

Helt symbolsk har Caroline, som den fighter hun er, prøvet at hente motivation i sin sygdom. Hun ville gerne vise lidelsesfæller og alle andre, at hun også her kunne udrette det umulige.

Det er næsten et billede på den dedikation og disciplin, der har fulgt hendes tennisrejse, som jeg har haft fornøjelsen af at følge tæt gennem 18 år.

Officielt stopper hun ikke på grund af gigten, men selvfølgelig har den en plads i det samlede billede.

Den danske tennisstjerne har i årevis udtrykt ønsket om at være en ung mor, og den drøm kan hun nu forfølge.

Med særdeles god samvittighed.

Alle Caroline Wozniackis sejre Fredag valgte Caroline Wozniacki at offentliggøre, at hun indstiller sin tenniskarriere i januar efter Australian Open. Hun har vundet 30 internationale turneringer. Her følger sejrene år for år. 2008: * Nordic Light Open efter finalesejr over Vera Dushevina. * Connecticut Open efter finalesejr over Anna Chakvetadze. * Japan Open efter finalesejr over Kaia Kanepi. 2009: * Amelia Island Championships efter finalesejr over Aleksandra Wozniak. * Eastbourne International efter finalesejr over Virginie Razzano. * Connecticut Open efter finalesejr over Elena Vesnina. 2010: * Amelia Island Championships efter finalesejr over Olga Govortsova. * Danish Open efter finalesejr over Klara Zakopalova. * Canadian Open efter finalesejr over Vera Zvonareva. * Connecticut Open efter finalesejr over Nadia Petrova. * Pan Pacific Open efter finalesejr over Elena Dementieva. * China Open efter finalesejr over Vera Zvonareva. 2011: * Dubai Tennis Championship efter finalesejr over Svetlana Kuznetsova. * Indian Wells efter finalesejr over Marion Bartoli. * Charleston Open efter finalesejr over Elena Vesnina. * Brussels Open efter finalesejr over Peng Shuai. * Danish Open efter finalesejr over Lucie Safarova. * Connecticut Open efter finalesejr over Petra Cetkovska. 2012: * Korea Open efter finalesejr over Kaia Kanepi. * Kreml Cup efter finalesejr over Samantha Stosur. 2013: * Luxembourg Open efter finalesejr over Annika Beck. 2014: * Istanbul Cup efter finalesejr over Roberta Vinci. 2015: * Malaysian Open efter finalesejr over Alexandra Dulgheru. 2016: * Pan Pacific Open efter finalesejr over Naomi Osaka. * Hong Kong Open efter finalesejr over Kristina Mladenovic. 2017: * Pan Pacific Open efter finalesejr over Anastasia Pavlyuchenkova. * WTA Finals efter finalesejr over Venus Williams. 2018: * Australian Open efter finalesejr over Simona Halep. * Eastbourne International efter finalesejr over Aryna Sabalenka. * China Open efter finalesejr over Anastasija Sevastova. Kilde: WTA. Vis mere Luk

For Caroline Wozniacki skylder ikke nogen at bevise noget som helst. Hverken sig selv, sine fans eller kritikere.

Tværtimod fortjener hun den største respekt for sin samlede præstation.

Hun har opnået alt, førsteplads og grand slam-triumf, i en karriere, som hun uge efter uge har drevet fremad - kloden rundt med et lille dannebrog ud for sit navn.

Caroline Wozniacki er den mest succesfulde dansker i tennishistorien. Redigering: Kristian Hansen

Undervejs har hun i manges øjne gjort sig selv til Danmarks største sportsnavn.

Måske er hun også det mest kendte i kraft af sportens globale udbredelse.

Det sidste er hun dog ikke mindst, fordi hun også udenfor stregerne har plejet sit brand og følges af millioner på de sociale medier.

Så det er på alle måder en topprofessionel idrætskvinde, der snart vinker farvel.

Vi har meget at takke Caroline Wozniacki for.

Tak for nu.

Wozniacki facts De tre største sejre Australian Open 2018. I Melbourne slår hun Simona Halep med 7-6, 3-6, 6-4 i en yderst seværdig finale, erobrer sin første grand slam og er tilbage på ranglistens førsteplads. Sæsonfinalen i Singapore 2017. Efter en flot turnering møder hun i finale Venus, der har vundet deres syv indbyrdes møder. Med sejr på 6-4, 6-4 tager hun sin hidtil største titel. China Open, 2010. At Caroline senere vinder den store titel, er flot, men sejren i tredje runde over Petra Kvitova er mere markant. Den bringer hende op på ranglistens førsteplads. De tre værste nederlag Australian Open, 2011. Caroline er en vunden bold fra sin anden grand slam finale, da hun i semifinalen har matchbold mod kinesiske Li Na Li, som vinder med 3-6 7-5 6-3. US Open, 2012, 1. Runde. Forventningerne er store med træner Thomas Johansson ombord, men Caroline leverer en rystende svag indsats og taber til verdens nummer 96, rumænske Irina-Camelia Begu med 6-2 6-2. Wimbledon 2018. Wozniacki kommer til London i knivskarp græsform efter store græs-skalpe i Eastbourne. Nu skal det være. I 2. runde bliver hun dog plaffet ned af russiske Ekaterina Makarova med 6-4 1-6 7-5. Vildeste bedrift på banen Krampekampen mod Vera Zvonareva i sæsonfinalen i 2009 i Qatar understreger, hvor stor en fighter Caroline er. Hun ligger flere gange på banen i rystende kramper men kommer på benene og vinder. Største comeback Australian Open, 2018. I 2. runde møder hun Jana Fett fra Kroatien, verdens nummer 119. Bagud 3-6, 6-2, 1-5 15-40, er Fett millimeter fra et servees på matchbold. Caroline kæmper sig tilbage og erobrer siden titlen. Mest klassiske opgør Kampene mod Svetlana Kuznetsova har på det nærmest været karrieredefinerende for Wozniacki. Russerne var hendes første Top 5-skalp i Eastbourne i 2008. Opgøret i US Open i 2009 løftede hende til et nyt niveau. Samme sted vendte hun 0-4 til sejr i 2016 efter en lang krise og vendte tilbage til toppen. Og så spillede hun karrierens måske flotteste gruskamp mod hende ved French Open i 2017. Største bedrift udenfor banen Mange eksperter rystede på hovedet, da Caroline i november 2014 stillede op til New York Marathon, for den slags var ikke foreneligt med en aktiv tenniskarriere. Få havde forestillet sig, at hun løb distancen i den flotte tid 3.26.33. Værste tennisnyhed Efter sæsonfinalen i 2018 afslørede Caroline Wozniacki at hun tidligere på sæsonen havde fået den brutale diagnose, kronisk leddegigt. Hun skulle vænne sig til et liv med en sygdom, der når som helst kunne gå i udbrud og hæmme hende voldsomt. Siden har hun valgt at lade sygdommen motivere sig til endnu en fight. Største kendis-scoop I foråret fik Caroline en invitation fra den amerikanske præsident Barrack Obama, som gerne ville se hende til den såkaldte ’Easter Egg Roll’ foran Det Hvide Hus. De to afviklede en lille, improviseret tenniskamp, og bagefter blev der udvekslet kram ved nettet. Skøreste stunt Caroline elsker practical jokes, men under Australian Open i 2013 gik det galt, da hun blev træt af spørgsmål om en skramme på hendes ben. På stedet opfandt hun en historie om, at hun var blevet kradset af en aggressiv kænguru, og straks efter blev historien formidlet. Et par timere senere måtte hun kalde pressen tilbage til et nyt pressemøde og forklare, at det bare var en joke. Første WTA-turneringssejr August 2008, Nordic Light Open, Stockholm. På samme søndag slår hun polske Agnieszka Radwanska i semifinalen og dernæst russeren Vera Dushevina med 6–0, 6–2. Første sejr over top 10-spiller Franske Marion Bartoli er verdens nummer 9, da hun taber til Caroline ved Qatar Open i 2008 med cifrene 6–2, 6–3. Wozniackis bedste sæson i den sammenhæng var i 2010, hvor hun otte gange slog modstandere fra Top 10.

Caroline Wozniacki stopper karrieren