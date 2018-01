Caroline gav tennis-lektion: Jeg er der, hvor jeg gerne vil være

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Det er rigtigt rart, smilede Caroline Wozniacki på spørgsmålet om, hvordan det var at være tilbage i kvartfinalen ved Australian Open efter en pause på seks år.

Foran pressen osede hun af samme overskud, som hun havde udvist på Rod Laver Arena, hvor den stakkels slovak, Magdalena Rybarikova, fik en ordentlig lektion i gennemtænkt tennis med 6-3, 6-0.

- Det var en fin kamp. Jeg spillede godt og aggressivt og fik mange returneringer i spil. Det var lidt frustrerende for hende, tror jeg, for hun er vant til at få flere nemme point på sine server. Og jeg følte mig ovenpå, når vi kom ind i duellerne.

- Man skal altid lige vænne sig til en ny modstander, som spiller på en anderledes måde. Jeg fik godt styr på hendes server, og derfra gik det lidt nemmere. Jeg fik lidt mere ro på, da jeg hurtigt fik brudt tilbage til 2-2.

- Jeg følte generelt, at jeg spillede godt fra begge sider, så det vigtige var ikke at overforcere men lægge pres på alligevel.

Hun blev overrumplet af et par forhåndsvindere i starten, hvor modstanderen brød hendes serv til 1-2, men siden så hun sig ikke tilbage.

- Jeg var ikke nervøs for hendes forhånd. Jeg vidste godt, at baghånden er lidt svagere. Men hun rammer et par linjer fra start, uden at jeg syntes, at jeg spillede dårligt diagonalt selv.

- Jeg tænkte: ’okay, jeg holder den lige lidt væk fra den side’. Men senere begyndte jeg igen at spille hende i forhånden, da jeg var, hvor jeg gerne ville være.

De mange stopbolde var guf for fodrappe Caroline Wozniacki. Foto: AP

Det var guf for den løbestærke dansker, at modstanderen konstant forsøgte sig med stopbolde.

- Ja, jeg følte mig ret hurtig. Vi havde også nogle fine dueller oppe ved nettet, hvor det krævede lidt touch.

Spillemæssigt var der meget få skønhedspletter, og det var tydeligvis en sejr, der gav selvtillid.

- Jeg er der, hvor jeg gerne vil være, lige nu. Hvis jeg får brug for det, må jeg trække noget op fra lommerne, grinede kvartfinalisten.

På tirsdag møder hun spanske Carla Suarez Navarro.

