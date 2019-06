Caroline har solgt rettighederne til sit bryllup

Er Caroline Wozniacki og David Lee’s bryllup efter hendes udsagn mindre end det, hun i sin tid havde planlagt med Rory McIIroy, er der dog tale om kuvertpriser af en vis kaliber på Middelhavets milliardærkyst.

Parret er hver især god for rigtigt mange millioner, men alligevel er et tilskud til udgifterne blevet landet, erfarer Ekstra Bladet.

De eksklusive fotorettigheder til begivenheden er således solgt, hvilket selvsagt også sikrer, at parret selv kan være med til at udvælge hvilke skud, der bagefter skal blive i den private ramme og hvilke, der kan udbydes til offentligheden.

Rettighederne kunne meget vel være solgt til Vogue, det internationale mode- og livsstilsmagasin, som udkommer i 18 forskellige lande.

Caroline Wozniacki tæller nemlig chefredaktør Anna Wintour blandt sine veninder. De to er tit set i selskab med Serena Williams til modeopvisninger i New York, og Wintour havde også rettighederne til Williams bryllup med Alexis Ohanian i november 2017.

Prisen for den slags rettigheder er normal en forretningshemmelighed, men kilder i branchen siger til Ekstra Bladet, at prisen for den slags har været for nedadgående de senere år. David og Carolines bryllup har dog en kendisfaktor, der får dem til at løbe op i et pænt beløb – dog ikke i millionklassen.

