Caroline hylder sin far: - Han er en klippe

Piotr Wozniacki får lov at starte den nye sæson med en buket roser fra sin datter.

- Min far er fantastisk. Han er en kæmpe støtte og er der altid for mig. Og så er han helt igennem en fin fyr, siger Caroline Wozniacki ifølge UBI Tennis.

- Der er sket små meget i vores familie det seneste år, og han er bare en klippe, lyder det - formentlig med adresse til begivenheder som hendes sejre i sæsonfinale og Australian Open, hendes gigtsygdom, hendes forlovelse og velkomsten til en lille ny nevø.

At have forældre med sig som trænere ses ikke så hyppigt som tidligere, men der er et særligt tillidsforhold, som har fået Caroline til at holde fast i sin far.

- Det handler om respekt. Det er nøglen. Vi respekterer og stoler på hinanden. Jeg ved, at han kun ønsker det bedste for mig, og at han altid kigger efter muligheder for, at jeg kan forbedre mig som tennisspiller.

Caroline Wozniacki deler sin glæde og taknemmelighed med sin far og sin forlovede efter sejren i Australian Open. Foto: AP

Caroline Wozniacki vandt i nat sin første kamp i år. I Auckland blev tyske Laura Siegemund besejret med 6-3, 6-2.

- Jeg var lidt rusten. Min første kamp i år blev bestemt ikke min kønneste kamp, men jeg forsøgte at serve godt og få en masse bolde tilbage. Forhåbentlig bliver det bedre i morgen (torsdag, red.), sagde hun efter kampen.

- Jeg er bare så glad for at være tilbage her, så jeg kan varme op på samme måde, og forhåbentlig kan det også bringe mig held i Australien i år.

Torsdag morgen, dansk tid, møder hun den kun 18-årige canadier Bianca Andreescu.

Afhængigt af vejret og afviklingen af det øvrige program, kan de to forventes på banen omkring klokken ni.

