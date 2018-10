Caroline i helt ny situation

Elina Svitolina kan få brug for at tage sæt fra Caroline Wozniacki, som til gengæld kan stå i den situation, at hun ikke må afgive et

SINGAPORE (Ekstra Bladet): For 12 måneder siden startede Caroline Wozniacki sin sæsonfinale med nærmest at sparke Elina Svitolina ud af Singapore Indoor Stadium. Ukraineren fik sølle to partier i sit første nederlag til en veloplagt dansker.

I år er scenariet et helt andet før deres duel. Svitolina står med to sejre, og ud fra resultatet af torsdagens tidligere kamp, kender hun kravet til egen præstation.

Har Petra Kvitova slået Karolina Pliskova, er hun allerede gruppevinder, mens en sejr til Pliskova betyder, at hun skal hente et sæt mod Wozniacki for at sikre sig en semifinale.

- Det vil jeg ikke tænke på, for den slags scenarier vil jeg ikke have i mit hoved. Udfordringen bliver hård nok i forvejen, og jeg vil spille for at vinde. Både Caroline og jeg er fightere, så kampen bliver hård.

Elina Svitolina skal måske bruge endnu et sæt mod Wozniacki for at sikre sig en semifinale. Foto: Ritzau Scanpix

I den anden ende kan Wozniacki stå med kniven for struben. En Pliskova-sejr betyder nemlig, at hun skal ud og slå Svitolina i to sæt. Et knivskarpt krav, hun aldrig før har mødt.

- Jeg skal bare lade være med at tænke på den anden kamp og bare gå ind og spille. Vinder jeg to kampe uden at gå videre, så er det bare ærgerligt og uheldigt. Så har jeg gjort mit bedste.

- Sidste år startede jeg vildt ud med at slå både hende og Halep ved kun at give to partier væk. Det sker vist ikke så ofte i en sæsonfinale, men det kan jeg ikke bruge til så meget i morgen.

- Jeg tror, jeg skal være klar til lange dueller og finde balancen mellem at være tålmodig og aggressiv. Hun ser ud til, at hun virkelig gerne vil det her, så jeg skal mentalt være helt fokuseret fra start.

De to går på banen klokken 13.30, dansk tid, og på det tidspunkt kender de altså kravet til deres præstation. Det kan altså blive et vildt første sæt med nerverne uden på spilletøjet.

