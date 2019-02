Caroline i højst usædvanlig kjole

Caroline Wozniacki er ikke bange for at tage chancer, når det kommer til beklædningen

Danmarks i særklasse største tennisstjerne har noget med udklædning.

Selvfølgelig er Caroline Wozniacki modebevidst og kan gå i det mest moderne kluns, når hun skal på forsiden af de store modemagasiner, men hun er heller ikke bleg for tage strøm på sig selv og smide det polerede over bord.

Senest er hun hoppet i en kreation, der skal vise, hvordan hun ville se ud, hvis hun skulle have været til den amerikanske high school-fest, som kaldes prom. Det kan vel bedst sammenlignes med gymnasiernes gallafast.

- Jeg kom aldrig til prom, men jeg forestiller mig, at mit foto på trapperne ville se sådan ud, skriver Wozniacki.

Det er ikke første gang, tennisstjernen springer i et alternativt outfit.

Det er godt, at Wozniacki kan holde humøret højt, for lige nu er hun ikke på toppen rent fysisk.

Hun måtte melde forfald til Fed Cup, og nu har hun taget imod et sent wildcard til turneringen i Doha, hvor hun har nået finalen to gange i karrieren.

Turneringen begynder mandag 11. februar.

Ellers er hun tilmeldt i Dubai ugen efter, men lige nu forsøger teamet og hende at finde ud af, hvordan de kan administrere den kroniske sygdom, som hun må kæmpe med.

