Caroline i opsigtvækkende outfit

Klimaet er tidens varmeste samtaleemne. Det smitter af til sportsverdenen, hvor tøj og udstyr i stadig større omfang produceres klimavenligt.

Det sker også for designeren Stella McCartney, der i samarbejde med Adidas klæder flere tennisstjerner på. Blandt andre Caroline Wozniacki, der til Wimbledon naturligvis både skal spille i hvidt, som det er kutyme i turneringen, men også i en miljørigtigt kreation. Det skriver avisen Evening Standard.

- Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi beskytter miljøet og planeten. Det kan gøres alle steder - også inden for sport, siger den nygifte Wozniacki, der optræder for Adidas sammen med Angelique Kerber og Garbine Muguruza.

Stella McCartney, der har haft sin egen linje hos Adidas siden 2004 og arbejdet sammen med Caroline Wozniacki om hendes spilledragter siden 2009, har designet spilletøjet med plastik, der er samlet op fra strande, så det ikke endte i havet.

Stella McCartney har for første gang nogensinde til en Grand Slam leveret en kollektion til begge køn. Således skal herrespillerne Dominic Them, Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev også optræde i McCartneys genbrugs-tøj.

Caroline Wozniacki viser sin nye spilledragt frem. Foto: Adidas

