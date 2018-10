Caroline i shitstorm: Nu svarer hun igen

- Jeg ville ønske det var. For det ville betyde, at jeg ikke havde ondt i knæet, sagde Wozniacki og rystede på hovedet over spekulationer

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Petra Kvitova havde momentum, havde netop brudt Caroline Wozniacki og servet sig på 3-1 i andet sæt, da danskeren bad om en såkaldt ’medical timeout’.

Hun fik en efterhånden velkendt forbinding under sit venstre knæ af den tilkaldte fysioterapeut, og imens begyndte Twitter at gløde med beskyldninger, der bedst kan sammenfattes til: ’Nu simulerer Wozniacki en skade igen for at bryde sin modstanders rytme’.

Shitstormen tog ikke af, da modstanderen tilsyneladende gik lidt kold i pausen og tabte de næste partier til danskeren.

Men Caroline Wozniacki rystede på hovedet, da Ekstra Bladet bad hende forholde sig til beskyldningerne om en taktisk timeout.

- Jeg ville ønske det var. For det ville betyde, at jeg ikke havde ondt i knæet. Men det har jeg desværre, sagde hun.

- Det er noget, jeg har haft før. Det er mit springerknæ. Jeg følte det under udførelsen af et slag, men så gik det fint igen de næste par bolde. Så kunne jeg mærke det igen.

- Jeg ved heldigvis, at jeg bare kan få det tapet op. Det er det gode ved det, for så går smerten væk igen. Det har jeg flere års erfaring med, og nu er det gudskelov årets sidste turnering, så vi alle sammen kan få tid til at hele op.

Se højdepunkter fra Caroline Wozniackis sejr over Petra Kvitova her. Video: AP/SNTV

