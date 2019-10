Caroline i slutspurt: På toppen efter et hårdt år

- Men jeg tror stadig på, at når jeg føler mig rask, så kan jeg slå alle. Så jeg stresser ikke over det, siger Caroline Wozniacki, der har hentet selvtillid på træningsbanen

- Det har været et ret hårdt år, men jeg tror stadig på, at når jeg føler mig rask, så kan jeg slå alle. Så jeg stresser ikke over det.

Ordene kommer fra Caroline Wozniacki før hendes tredje kamp torsdag morgen ved China Open. En turnering, hun har vundet to gange og senest sidste år. Dermed er det også den eneste titel, hun har hentet efter at have fået diagnosen leddegigt.

Det er også et spilleunderlag i Beijing, der passer hende godt, og efter et tidligt nederlag i Wuhan er hun så småt begyndt at ligne sit gamle jeg med sikre sejre over amerikanerne Lauren Davis og Christina McHale.

Wozniacki har nu vundet 16 sæt i træk i China Open, og hun føler, at det er et stabilt forløb på træningsbanen, der nu bærer frugt.

- De seneste par uger har mine træningspas været virkelig gode. Jeg har følt mig godt tilpas, og det kan ses på mit spil. Jeg er en af den slags spillere, der får selvtillid til mine kampe af at træne godt, siger hun til WTA’s hjemmeside.

- Det er årets sidste turnering for mig, så jeg kan forhåbentlig slutte af på højt niveau.

Også flugtningerne fungerede for Caroline i kampen mod McHale. Foto: HECTOR RETAMAL/AFP/Ritzau Scanpix

Det kræver i første omgang en sejr over den 23-årige tjekke, Katerina Siniakova, der på gode dage kan finde storspillet frem. Som hun gjorde det, da hun i 2017 slog danskeren i finalen i Båstad. Wozniacki fører dog 3-1 indbyrdes over verdens nummer 90, der henter flest titler i double. Og hun slog hende senest i samme turnering sidste år.

De to mødes torsdag morgen klokken 6.30, dansk tid, og Wozniacki skal ikke mindst holde det gode niveau på serven, som har hjulpet hende i de første kampe.

- Jeg føler, jeg spillede aggressivt i dag. Jeg fandt nogle gode flugtninger frem, returnerede godt og var god til at skifte retning. Jeg skal blive ved med at returnere og serve godt og spille på samme niveau, siger hun om fortsættelsen, som godt kan tegne lys for hende.

Flere af de seedede spillere i hendes lodtrækningshalvdel er således slået ud af China Open i de indledende runder. Det gælder for eksempel Simona Halep, Karolina Pliskova og Aryna Sabalenka.

Caroline Wozniacki har også brug for et godt resultat i Beijing for at forhindre en længere rutsjetur på verdensranglisten, hvor hun før turneringen var i fare for at falde helt ud af Top 50 men nu er i færd med at afbøde noget af det truende fald.

